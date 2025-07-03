Летом аккумулятор может "умереть" внезапно, будто без причины. Виной всему — три привычки, которые кажутся безобидными, но медленно убивают вашу АКБ.
Кондиционер, печка, магнитола, фары — всё это создает огромную нагрузку. За время короткой поездки (особенно в пробках) генератор просто не успевает восполнить заряд, потраченный на запуск двигателя и питание этих приборов. Батарея постоянно недозаряжается. Каждая такая поездка — шаг к глубокому разряду, который необратимо вредит пластинам аккумулятора.
Камера в режиме ожидания, "умная" сигнализация, магнитола с подсветкой, даже непогасший свет в багажнике — всё это медленно, но верно садит батарею за ночь или долгую стоянку. Летом саморазряд АКБ идет быстрее!
Летняя пыль, смешиваясь с парами электролита и дорожной грязью, образует токопроводящий налет на крышке. Это вызывает постоянные утечки тока, разряжая батарею даже на стоянке! Окисленные клеммы мешают нормальному заряду от генератора и усложняют пуск двигателя.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.