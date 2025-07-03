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Батарея умирает молча: эта мелочь под капотом способна оставить вас на обочине летом в +30°C

Авто

Летом аккумулятор может "умереть" внезапно, будто без причины. Виной всему — три привычки, которые кажутся безобидными, но медленно убивают вашу АКБ.

Капот
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Короткие поездки с включенным кондиционером и музыкой

Кондиционер, печка, магнитола, фары — всё это создает огромную нагрузку. За время короткой поездки (особенно в пробках) генератор просто не успевает восполнить заряд, потраченный на запуск двигателя и питание этих приборов. Батарея постоянно недозаряжается. Каждая такая поездка — шаг к глубокому разряду, который необратимо вредит пластинам аккумулятора.

Тихие пожиратели энергии

Камера в режиме ожидания, "умная" сигнализация, магнитола с подсветкой, даже непогасший свет в багажнике — всё это медленно, но верно садит батарею за ночь или долгую стоянку. Летом саморазряд АКБ идет быстрее!

Грязь на корпусе и окисленные клеммы

Летняя пыль, смешиваясь с парами электролита и дорожной грязью, образует токопроводящий налет на крышке. Это вызывает постоянные утечки тока, разряжая батарею даже на стоянке! Окисленные клеммы мешают нормальному заряду от генератора и усложняют пуск двигателя.

Как спасти АКБ

  1. Избегайте маршрутов короче 20-30 минут с кондиционером/музыкой.
  2. Раз в неделю совершайте длительную поездку (час+) для полноценной зарядки.
  3. Перед долгой стоянкой отключайте все возможные потребители.

Как избежать данной ситуации

  • Очищайте корпус АКБ и клеммы раствором соды и воды.
  • Защищайте клеммы специальной смазкой.
  • На обслуживаемых батареях — проверяйте уровень и плотность электролита.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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