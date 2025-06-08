Лобовое треснуло — и понеслось: как не упустить момент, когда ещё можно спасти

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Один неудачный выезд за город — и вот уже мелкий камешек с дороги оставил на лобовом стекле характерную "паутинку". Кажется, ерунда? Но на деле — это начало большой проблемы.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разбитое лобовое стекло в машине

Летние поездки — идеальное время для таких неприятностей. Поток машин, отсутствие брызговиков у многих авто, небрежная перевозка сыпучих грузов спецтехникой — всё это повышает риск повреждений. Один точный удар — и у вас уже скол. А дальше — по нарастающей: вибрации, перепады температур, дождь, мойка… и вот трещина идёт по всему стеклу.

Что делать сразу после удара

Остановитесь на обочине или парковке. Заклейте скол скотчем или изолентой, чтобы в него не попали грязь и влага. Как можно скорее обратитесь в сервис.

Это простое действие может спасти вас от дорогостоящего ремонта — чем меньше повреждение, тем выше шансы на его полное восстановление без замены стекла.

Ремонт или замена — что выбрать

Если у вас есть КАСКО, замена не станет проблемой. Но при отсутствии страховки придётся платить из своего кармана, и тогда автовладельцы чаще выбирают восстановление скола. Услуга эта платная, стоимость зависит от размера и количества трещин.

Восстановлением стекол занимаются специализированные сервисы и детейлинг-центры. Ремонт включает несколько этапов:

Очистка и сушка повреждённой зоны.

Удаление воздуха из скола и заполнение полимером.

Фиксация УФ-лампой или солнечным светом до затвердевания.

Совет от профессионала

Как отметил владелец сети автоцентров: многие откладывают визит в сервис, думая, что скол не опасен. Но уже через пару недель он может превратиться в разветвлённую трещину. Лучше не тянуть — это вопрос и безопасности, и экономии. Иначе стекло придётся менять полностью — а это и дороже, и дольше, и сложнее.

Уточнения

Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.

