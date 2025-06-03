Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта функция стиральной машины избавит вас от пятен без использования агрессивных средств
Довёл до реанимации: как модный напиток едва не стоил человеку здоровья
Зараза шагает по Украине: люди не могут вылечиться месяцами
Опасности Мексики: комары, кухня и полиция — чего действительно стоит бояться?
Вы всё делаете правильно, но вес стоит? Пропускаете один шаг, который меняет всё
Самая сладкая на зависть: как вырастить землянику, которую не унесёт ни один воробей
Не по дням, а по часам: Маск выразил опасения по поводу госдолга США
Запеканка с сулугуни стала хитом у гостей — весь секрет в одном ингредиенте
Кишечник в шоке: западная диета разрушает микробиом – вот как спасти ситуацию

ТОП-5 самых редких грузовиков СССР: техника-призрак

2:52
Авто

ССР произвёл тысячи моделей грузовиков, но были и те, которые практически не попадались ни на дороге, ни в автопарках.

МАЗ-543
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Zinin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МАЗ-543

Эти машины рождались либо в ограниченных партиях, либо были настолько специфичны, что остались в тени массовых моделей. Сегодня мы вспомним грузовики, которые можно было увидеть разве что на секретных объектах, в фильмах или на старых фотографиях.

1. НАМИ-012 (1953)

Фишка: экспериментальный городской грузовик с кабиной над двигателем — "кабина-бульдог".

Особенность: малый радиус разворота и оригинальный внешний вид. Разрабатывался для коммунальных служб.

Факт: серийно так и не выпускался. До наших дней дожил один экземпляр.

2. ЗИЛ-157КД (1961-1965)

Фишка: экспериментальная версия ЗИЛ-157 с дизельным двигателем.

Особенность: была попыткой перейти с бензина на дизель в армии, но провалилась из-за сырости конструкции.

Факт: выпущено всего около 200 единиц. Большинство ушло в полигонные испытания.

3. КрАЗ-214Б1 (1970-е)

Фишка: тяжёлый грузовик с системой централизованного подкачивания шин и редким кузовом-фургоном.

Особенность: применялся как транспорт для перевозки секретной аппаратуры ПВО.

Факт: не фотографировался, не экспортировался, хранился в ангаре под брезентом.

4. Урал-377 (1960-е)

Фишка: прототип гражданского Урала без полного привода.

Особенность: пытались сделать упрощённую версию армейского Урал-375, но идея не прижилась — слишком тяжёл для гражданки.

Факт: был не нужен ни в армии, ни в народном хозяйстве. Ушёл в историю как курьёз.

5. МАЗ-7904 (1983)

Фишка: самый большой грузовик СССР, опытный гигант на 24 колеса.

Особенность: разрабатывался для транспортировки ракет комплекса "Целина-2".

Факт: длина — почти 30 метров, вес — 140 тонн. Построен в единственном экземпляре. Жив до сих пор, стоит как памятник.

Эти грузовики не попадали в кадры советских открыток и не гремели на парадах. Но именно они были шагами в сторону — к новым формам, двигателям, концепциям.

Они как тени — редкие, неуловимые, но чертовски интересные. В мире грузовиков у них особое место — и это место на границе мифа и металла.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной
Шоу-бизнес
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Если вы делаете эти 3 движения в 60 лет, ваше тело помолодеет на десятилетия
Провал года: электрический Гелик никому не нужен
Забудьте про вентиляторы: новая система охлаждения, которую ставят даже в домах миллиардеров
Охота на русских инженеров: Запад уничтожает неугодных IT-специалистов
7 предметов с бабушкиной кухни, которые сегодня стоят целое состояние
Опровержение века: что статистика говорит о преступности иностранцев
Опасный изгиб: одна ошибка в бровях — и минус уверенность на весь день
Этот завтрак спасает сердце и печень: забытый рецепт возвращается
Когда питомец замирает от тревоги — как животные чувствуют беду до того, как она пришла
Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.