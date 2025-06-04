Аптечка не та — и штраф в кармане: что теперь нельзя возить в машине в 2025 году

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Забудьте про аптечку с засохшим пластырем и огнетушитель, которому десятый год. В 2025 году вступили в силу новые правила, и теперь это уже не формальность, а обязанность. Проверка — не на глаз и не "для галочки". Инспектор вправе потребовать показать содержимое аптечки, глянуть на манометр и выписать штраф за любую мелочь.

Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain аптечка

Что изменилось в аптечке

Старые бинты, таблетки и жгуты советского образца — в утиль. Новый ГОСТ 12.4.309-2023, вступивший в силу с 1 января 2025 года, требует только актуальное и реально нужное:

маски — 2 шт.

перчатки — 2 пары

бинты стерильные — 3 шт. (в т. ч. широкий)

стерильные салфетки — от 3 упаковок

рулонный лейкопластырь

современный жгут-турникет

ножницы с закруглёнными концами

термоплёнка

обновлённая инструкция по оказанию первой помощи

Запрещено: таблетки, йод, зелёнка, просрочка, безымянные бинты, жгуты без маркировки.

А что с огнетушителем

Новые требования касаются и его:

объём — не менее 2 л (ОП-2)

срок годности — не более 5 лет

манометр — в зелёной зоне

читаемая этикетка и сертификация

обязательное крепление (просто положить — уже нарушение)

Штрафы и риски

500 ₽ - за отсутствие или нарушение требований

1000 ₽ - при повторном нарушении

отсутствие всех средств безопасности — запрет эксплуатации

отсутствие аптечки в случае ДТП — риск уже административной или даже уголовной статьи (ст. 125 УК РФ)

Мини-чеклист

Аптечка с новым ГОСТом, не просрочена

Все бинты, жгуты и перчатки на месте и по требованиям

Огнетушитель свежий, с давлением, закреплён

Ничего не валяется и не выглядит как из музея

Уточнения

Апте́чка (уменьш. разг., аптечка первой помощи, от аптека) — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи.

