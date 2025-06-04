Аптечка не та — и штраф в кармане: что теперь нельзя возить в машине в 2025 году

Забудьте про аптечку с засохшим пластырем и огнетушитель, которому десятый год. В 2025 году вступили в силу новые правила, и теперь это уже не формальность, а обязанность. Проверка — не на глаз и не "для галочки". Инспектор вправе потребовать показать содержимое аптечки, глянуть на манометр и выписать штраф за любую мелочь.
Старые бинты, таблетки и жгуты советского образца — в утиль. Новый ГОСТ 12.4.309-2023, вступивший в силу с 1 января 2025 года, требует только актуальное и реально нужное:
маски — 2 шт.
перчатки — 2 пары
бинты стерильные — 3 шт. (в т. ч. широкий)
стерильные салфетки — от 3 упаковок
рулонный лейкопластырь
современный жгут-турникет
ножницы с закруглёнными концами
термоплёнка
обновлённая инструкция по оказанию первой помощи
Запрещено: таблетки, йод, зелёнка, просрочка, безымянные бинты, жгуты без маркировки.
Новые требования касаются и его:
объём — не менее 2 л (ОП-2)
срок годности — не более 5 лет
манометр — в зелёной зоне
читаемая этикетка и сертификация
обязательное крепление (просто положить — уже нарушение)
500 ₽ - за отсутствие или нарушение требований
1000 ₽ - при повторном нарушении
отсутствие всех средств безопасности — запрет эксплуатации
отсутствие аптечки в случае ДТП — риск уже административной или даже уголовной статьи (ст. 125 УК РФ)
Аптечка с новым ГОСТом, не просрочена
Все бинты, жгуты и перчатки на месте и по требованиям
Огнетушитель свежий, с давлением, закреплён
Ничего не валяется и не выглядит как из музея
Апте́чка (уменьш. разг., аптечка первой помощи, от аптека) — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи.
Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.