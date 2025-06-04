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Аптечка не та — и штраф в кармане: что теперь нельзя возить в машине в 2025 году

2:02
Авто

Забудьте про аптечку с засохшим пластырем и огнетушитель, которому десятый год. В 2025 году вступили в силу новые правила, и теперь это уже не формальность, а обязанность. Проверка — не на глаз и не "для галочки". Инспектор вправе потребовать показать содержимое аптечки, глянуть на манометр и выписать штраф за любую мелочь.

аптечка
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
аптечка

Что изменилось в аптечке

Старые бинты, таблетки и жгуты советского образца — в утиль. Новый ГОСТ 12.4.309-2023, вступивший в силу с 1 января 2025 года, требует только актуальное и реально нужное:

  • маски — 2 шт.

  • перчатки — 2 пары

  • бинты стерильные — 3 шт. (в т. ч. широкий)

  • стерильные салфетки — от 3 упаковок

  • рулонный лейкопластырь

  • современный жгут-турникет

  • ножницы с закруглёнными концами

  • термоплёнка

  • обновлённая инструкция по оказанию первой помощи

Запрещено: таблетки, йод, зелёнка, просрочка, безымянные бинты, жгуты без маркировки.

А что с огнетушителем

Новые требования касаются и его:

  • объём — не менее 2 л (ОП-2)

  • срок годности — не более 5 лет

  • манометр — в зелёной зоне

  • читаемая этикетка и сертификация

  • обязательное крепление (просто положить — уже нарушение)

Штрафы и риски

  • 500 ₽ - за отсутствие или нарушение требований

  • 1000 ₽ - при повторном нарушении

  • отсутствие всех средств безопасности — запрет эксплуатации

  • отсутствие аптечки в случае ДТП — риск уже административной или даже уголовной статьи (ст. 125 УК РФ)

Мини-чеклист

  • Аптечка с новым ГОСТом, не просрочена

  • Все бинты, жгуты и перчатки на месте и по требованиям

  • Огнетушитель свежий, с давлением, закреплён

  • Ничего не валяется и не выглядит как из музея

Уточнения

Апте́чка (уменьш. разг., аптечка первой помощи, от аптека) — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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