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Где нет камер — начинается театр: три автоподставы, что играются по ролям

2:23
Авто

Они действуют быстро, нагло и с расчётом на панику. Автоподставы стали изощрённее и чаще происходят там, где меньше глаз — за пределами городов, на участках без камер и патрулей. Если вы уверены, что уж вас-то не проведут, стоит узнать, как именно водителей подставляют чаще всего.

Мужчина фотографирует машины после ДТП
Фото: freepik.com by Gray StudioPro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина фотографирует машины после ДТП

1. Удар в зад с двойной подменой

Классика жанра — "двойной удар" на загородной дороге. Один автомобиль начинает моргать фарами, вынуждая жертву уступить. Та перестраивается — и в этот момент сзади влетает другой, "подставной". Удар приходится в бампер или крыло. Всё происходит молниеносно и, главное, без свидетелей.

Расчёт — на испуг и растерянность. А ещё на отсутствие регистратора. Без него сложно доказать, что вас вынудили к манёвру.

2. Сужение полос: тормоз в последний момент

Другая схема реализуется на месте, где дорога сужается. Подставщик едет по "умирающей" полосе и резко врезается в поток, затем тормозит. Если вы не держали дистанцию — виноваты. Без видеофиксации доказать, что вы не нарушали, практически невозможно.

Место действия — трассы вдали от камер. Виновным в аварии часто признают честного водителя из-за формального нарушения.

3. Пешеход-дублёр

Во дворе, на парковке или в переулке вдруг появляется человек, который буквально бросается на ваш капот. Он кричит, зовёт свидетелей, демонстрирует "разбитый" телефон и требует деньги. Если не соглашаетесь — появляется "случайный" прохожий, который усиливает давление.

Проблема в том, что камера зафиксировать этот момент не успевает, а отсутствие видеорегистратора — главный подарок мошенникам.

Как защититься

• Видеорегистратор. Обязателен. Чем лучше обзор, тем больше шансов доказать правоту.

• Сохраняйте контакты свидетелей. Если ДТП всё же произошло, найдите очевидцев. Телефон и показания могут стать решающими.

• Будьте внимательны. Особенно — в зеркала. Иногда можно заранее заметить, что за вами ведут игру.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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