Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит

Казалось бы, кроссоверы покорили страну: высокий клиренс, вместимость, "внедорожный дух".
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q5 Sportback
Но вдруг — резкий разворот. Россияне начали сдавать назад. И дело вовсе не в цене.
Что происходит?
В последнее время автосалоны и сервисы всё чаще фиксируют растущий интерес к… седанам и хэтчбекам. Да, к тем самым, "старомодным" на фоне вседорожной лихорадки.
Многие владельцы кроссоверов начали либо пересаживаться на более скромные авто, либо вовсе продавать свои "проходимцы" и отказываться от замены. Иронично, но именно универсальный образ "автомобиля на все случаи жизни" стал кроссоверам медвежьей услугой.
Почему россияне от них отказываются?
Причины оказались довольно неожиданные:
Расход топлива не оправдывает ожидания. Владельцы жалуются: бензин съедается в огромных количествах, особенно у тяжёлых китайских моделей. А на фоне нестабильных цен и сокращённых доходов — каждый литр на счету.
Псевдовнедорожные иллюзии. Большинство кроссоверов так и не видят бездорожья. Их "внедорожные" характеристики — по большей части маркетинг. Люди начали понимать: переплачивают за высокий кузов и пластиковый обвес, который в деле не особо помогает.
Китайский фактор. Многие из купленных в последние два года кроссоверов — китайского производства. А с ростом отзывов о нестабильной электронике, проблемах с кузовом и слабой коррозийной защитой, доверие к ним резко пошло вниз.
Дорогой ремонт и страховка. Из-за габаритов и высокой стоимости запчастей обслуживание становится все менее выгодным — особенно при ДТП, где ремонты часто бьют по кошельку как новый iPhone.
На что пересаживаются?
Снова в моде:
Седаны B и C-класса: LADA Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Corolla — удобные, экономичные, привычные.
Хэтчбеки и универсалы: Особенно среди тех, кто часто ездит в городском цикле.
Б/у иномарки старой школы: Особенно "японцы" из 2000-х, славящиеся надёжностью и умеренным аппетитом.
Любовь к кроссоверам в России, похоже, прошла свою точку кипения. Стало ясно: не всё, что выше и шире, обязательно лучше.
С каждым днём все больше автолюбителей приходят к мысли, что разумнее платить за комфорт и надёжность, а не за образ "сурового вояжа” по городским бордюрам.