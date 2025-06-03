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Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит

2:39
Авто

Казалось бы, кроссоверы покорили страну: высокий клиренс, вместимость, "внедорожный дух".

Audi Q5 Sportback
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q5 Sportback

Но вдруг — резкий разворот. Россияне начали сдавать назад. И дело вовсе не в цене.

Что происходит?

В последнее время автосалоны и сервисы всё чаще фиксируют растущий интерес к… седанам и хэтчбекам. Да, к тем самым, "старомодным" на фоне вседорожной лихорадки.

Многие владельцы кроссоверов начали либо пересаживаться на более скромные авто, либо вовсе продавать свои "проходимцы" и отказываться от замены.
Иронично, но именно универсальный образ "автомобиля на все случаи жизни" стал кроссоверам медвежьей услугой.

Почему россияне от них отказываются?

Причины оказались довольно неожиданные:

  • Расход топлива не оправдывает ожидания. Владельцы жалуются: бензин съедается в огромных количествах, особенно у тяжёлых китайских моделей. А на фоне нестабильных цен и сокращённых доходов — каждый литр на счету.
  • Псевдовнедорожные иллюзии. Большинство кроссоверов так и не видят бездорожья. Их "внедорожные" характеристики — по большей части маркетинг. Люди начали понимать: переплачивают за высокий кузов и пластиковый обвес, который в деле не особо помогает.
  • Китайский фактор. Многие из купленных в последние два года кроссоверов — китайского производства. А с ростом отзывов о нестабильной электронике, проблемах с кузовом и слабой коррозийной защитой, доверие к ним резко пошло вниз.
  • Дорогой ремонт и страховка. Из-за габаритов и высокой стоимости запчастей обслуживание становится все менее выгодным — особенно при ДТП, где ремонты часто бьют по кошельку как новый iPhone.

На что пересаживаются?

Снова в моде:

  • Седаны B и C-класса: LADA Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Corolla — удобные, экономичные, привычные.
  • Хэтчбеки и универсалы: Особенно среди тех, кто часто ездит в городском цикле.
  • Б/у иномарки старой школы: Особенно "японцы" из 2000-х, славящиеся надёжностью и умеренным аппетитом.

Любовь к кроссоверам в России, похоже, прошла свою точку кипения. Стало ясно: не всё, что выше и шире, обязательно лучше.

С каждым днём все больше автолюбителей приходят к мысли, что разумнее платить за комфорт и надёжность, а не за образ "сурового вояжа” по городским бордюрам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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