Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит

2:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Казалось бы, кроссоверы покорили страну: высокий клиренс, вместимость, "внедорожный дух".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q5 Sportback

Но вдруг — резкий разворот. Россияне начали сдавать назад. И дело вовсе не в цене.

Что происходит?

В последнее время автосалоны и сервисы всё чаще фиксируют растущий интерес к… седанам и хэтчбекам. Да, к тем самым, "старомодным" на фоне вседорожной лихорадки.

Многие владельцы кроссоверов начали либо пересаживаться на более скромные авто, либо вовсе продавать свои "проходимцы" и отказываться от замены.

Иронично, но именно универсальный образ "автомобиля на все случаи жизни" стал кроссоверам медвежьей услугой.

Почему россияне от них отказываются?

Причины оказались довольно неожиданные:

Расход топлива не оправдывает ожидания. Владельцы жалуются: бензин съедается в огромных количествах, особенно у тяжёлых китайских моделей. А на фоне нестабильных цен и сокращённых доходов — каждый литр на счету.

Псевдовнедорожные иллюзии. Большинство кроссоверов так и не видят бездорожья. Их "внедорожные" характеристики — по большей части маркетинг. Люди начали понимать: переплачивают за высокий кузов и пластиковый обвес, который в деле не особо помогает.

Китайский фактор. Многие из купленных в последние два года кроссоверов — китайского производства. А с ростом отзывов о нестабильной электронике, проблемах с кузовом и слабой коррозийной защитой, доверие к ним резко пошло вниз.

Дорогой ремонт и страховка. Из-за габаритов и высокой стоимости запчастей обслуживание становится все менее выгодным — особенно при ДТП, где ремонты часто бьют по кошельку как новый iPhone.

На что пересаживаются?

Снова в моде:

Седаны B и C-класса: LADA Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Corolla — удобные, экономичные, привычные.

Хэтчбеки и универсалы: Особенно среди тех, кто часто ездит в городском цикле.

Б/у иномарки старой школы: Особенно "японцы" из 2000-х, славящиеся надёжностью и умеренным аппетитом.

Любовь к кроссоверам в России, похоже, прошла свою точку кипения. Стало ясно: не всё, что выше и шире, обязательно лучше.

С каждым днём все больше автолюбителей приходят к мысли, что разумнее платить за комфорт и надёжность, а не за образ "сурового вояжа” по городским бордюрам.