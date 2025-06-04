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Всё залито, всё работает — а бак всё равно пустеет: где теряется топливо на ровном месте

2:11
Авто

Бензин дорожает, а заправки стали напоминать пункты обмена нервов на деньги. Но есть способы, как тратить меньше — и не только за счёт педали газа.

Автомобиль Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

Машину выбирают по расходу

Экономия топлива начинается ещё до покупки авто. Лёгкие, обтекаемые хэтчбеки с современными малолитражными моторами "кушают" заметно меньше, чем кроссоверы или внедорожники. И да, полный привод — это плюс в снегу, но минус в расходе.

Стиль вождения решает

Езда без резких ускорений и торможений — не только для пенсионеров. Ровный темп, плавный разгон, использование круиз-контроля на трассе — всё это экономит горючее.
Опережай события: катись накатом к светофору, а не тормози в последний момент.

Прилететь первым на красный свет — почётно, но дорого.

На механике лучше переключаться около 2000 об/мин. А вот катиться в нейтрали — вредно: машина продолжает сжигать топливо. Включённая передача при спуске или торможении — наоборот, помогает экономить.

Плотное утро? Лишние литры

Пробки сводят на нет любые попытки экономии. Планируй маршрут, избегай перегруженных участков. Идеал — движение с минимальным количеством остановок.

Кондиционер или окно

До 80 км/ч открытое окно выгоднее. После — включай кондиционер, он тратит меньше из-за аэродинамики. Но помни: на гибридах кондиционер может охлаждать батарею. Отключишь — пожалеешь.

Следи за машиной

Изношенный двигатель, грязные форсунки, забитый фильтр или кислородный датчик — всё это добавляет "лишние литры".
Даже подклинивающие тормоза могут накрутить расход. И да, давление в шинах — не шутка. Приспущенные колёса крадут топливо каждый километр.

Багажник не для кладов

Хлам в салоне и на крыше увеличивает вес и сопротивление воздуха. Боксы, спойлеры и "гаражная лепнина" портят аэродинамику. Вывод: всё лишнее — долой.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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