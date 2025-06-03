Топ-5 самых мощных легковых автомобилей XX века

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До Bugatti Chiron, Koenigsegg и Tesla Plaid была эпоха, когда 300 л. с. считались запредельной мощностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Lamboshane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Lotec-C1000-1

XX век — это время, когда каждая лошадиная сила добывалась потом и инженерной гениальностью. И всё же некоторые машины умудрялись вырываться далеко за пределы своего времени. Встречайте — пять самых мощных легковушек XX века.

5 место — Lamborghini Diablo GT (1999, 575 л. с.)

Двигатель: 6.0 V12. Разгон 0-100 км/ч: ~3,8 сек. Страна: Италия.

Завершение эпохи аналоговых суперкаров. Один из последних "ламбо" без электроники, ABS и компромиссов. Рёв этого V12 до сих пор звучит в снах фанатов.

4 место — Bugatti EB110 SS (1992, 612 л. с.)

Двигатель: 3.5 V12 Quad Turbo. Максимум: 355 км/ч. Страна: Италия.

До Veyron была эта машина — титаническая инженерия с четырьмя турбинами и полным приводом. Настоящий предтеча современных гиперкаров.

3 место — Dauer 962 Le Mans (1994, 730 л. с.)

Двигатель: 3.0 Flat-6 Twin Turbo. Максимум: ~400 км/ч. Страна: Германия.

Это — гоночный Porsche 962, омологированный для дорог. Dauer чуть-чуть добавил комфорта и выпустил в виде серийной легковушки. По факту — легальный болид Group C.

2 место — Lotec C1000 (1995, 1000 л. с.)

Двигатель: 5.6 V8 Twin Turbo (от Mercedes-Benz). Максимальная скорость: 430+ км/ч (теоретически). Страна: Германия.

Построен в единственном экземпляре для шейха из ОАЭ. Эта карбоновая ракета долго оставалась легендой закрытых гаражей, но считается одной из самых мощных машин XX века.

1 место — McLaren F1 LM (1995, 680 л. с.)

Двигатель: 6.1 V12 от BMW. Разгон 0-100 км/ч: 3,2 сек. Страна: Великобритания.

Да, не самая мощная — но главная. Потому что:

был серийным,

не имел ни турбин, ни наддува,

весил меньше тонны,

стал первой машиной, преодолевшей 386 км/ч на атмосферном моторе. F1 LM — квинтэссенция автомобильного гения XX века.

XX век не знал карбоновых шасси, литий-ионных батарей и активной аэродинамики. Но даже тогда находились люди, которые создавали машины на грани фантастики. У этих авто — мощность, пусть и ниже современных монстров, но в них было главное: характер, риск и настоящая инженерия на пределе возможного.