Соперники ЛиАЗа из союзных республик: кто круче?

Автобус в Советском Союзе был больше чем автобус.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemenymate, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ikarus-556

Это был своеобразный клуб по интересам. Выделялся среди народных любимцев, конечно, ЛиАЗ. Он был вместительным и …добрым.

А вот подборка про советских конкурентов ЛиАЗа из соседних республик — автобусы, которые тоже заслужили свою славу и по-своему покоряли дороги СССР.

1. Икарус (Венгрия)

Хотя формально не из СССР, но очень популярный и повсеместно используемый в Советском Союзе венгерский автобус — один из главных конкурентов ЛиАЗа.

Модель Икарус-260 и Икарус-280 — легендарные сочленённые автобусы, которые отличались просторным салоном и сравнительно высоким уровнем комфорта.

Их ценили за выносливость, мощность двигателей и возможность перевозить большое количество пассажиров.

В СССР Икарусы были привезены массово, особенно в крупных городах и на междугородних маршрутах.

Основной минус — дорогой ремонт и зависимость от импортных запчастей.

2. ПАЗ (Россия, Павлово)

Компактные, манёвренные и очень народные автобусы, которые часто выступали в роли городских маршруток и пригородных перевозок.

Модели ПАЗ-672, ПАЗ-3205 — простые, надёжные и в то же время скромные по комфорту. Идеальны для узких улиц маленьких городов и сельской местности.

3. ЛАЗ (Украина, Львов)

Львовский автобус ЛАЗ-695 — настоящая классика украинских дорог. Относился к городским автобусам среднего класса, выделялся более комфортным салоном и лучшей обшивкой по сравнению с ЛиАЗом.

Известен прочной конструкцией и достаточно тихим мотором. Использовался также как междугородний автобус на небольшие дистанции.

4. КАвЗ (Россия, Курган)

Курганский автобус КАвЗ-685 — мини-автобус, который часто использовался на пригородных маршрутах и в сельской местности.

Небольшой, но очень выносливый, с повышенной проходимостью и возможностью перевозить пассажиров по сложным дорогам.

5. РАФ (Латвия, Рига)

Рижский автобус РАФ-2203 — хотя это скорее микроавтобус, он имел огромную популярность как маршрутное такси и для небольших групп пассажиров.

Удобен для работы на коротких маршрутах и перевозки людей в городах и пригородах.

ЛиАЗ-677 был королём городских дорог, но соперники из разных уголков СССР и стран Варшавского договора тоже знали толк в автобусах — кто-то делал ставку на вместимость и комфорт, кто-то — на манёвренность и экономичность.

Все вместе они создавали живую мозаику советского транспорта, который умел работать в самых разных условиях — от каменных джунглей мегаполисов до разбитых деревенских дорог.