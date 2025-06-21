Как экономическая стабильность помогает выгодно покупать и продавать подержанные автомобили

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В апреле 2025 года рынок подержанных легковых автомобилей в России заметно оживился. По данным аналитиков, было продано почти 510 тысяч машин — это на 13,7% больше, чем в марте, и практически на уровне прошлого года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Покупка авто с пробегом

Что стало причиной такого роста

Дилеры считают: всё дело в сочетании нескольких факторов — от стабильной макроэкономической ситуации до активной ценовой конкуренции среди продавцов.

Ключевые факторы: стабильный курс и сезонный всплеск

Свою роль сыграли и стабильные внешние условия. Сейчас спрос поддерживают сразу несколько причин:

"Увеличение спроса на автомобили с пробегом обусловлено несколькими факторами: сезон, достаточно стабильные экономические параметры и увеличение дисконтирования со стороны продавцов. Однозначно рынок автомобилей с пробегом будет показывать положительную динамику. Глобально, факторы, которые существенно могут повлиять на спрос, это ключевая ставка и изменение курсов валют", — отметил директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков.

Финансовая предсказуемость позволила большему числу покупателей выйти на рынок. Своё влияние оказывает и сезон: весной традиционно возрастает активность автолюбителей.

Продавцы сбавляют цену — покупатели активизируются

"Ситуацию на вторичном рынке поддерживает демпинг со стороны продавцов и сезонный рост потребительской активности", — отметил замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Роман Титов.

Дилеры распродают запасы, которые успели накопиться, предлагая автомобили "по низу рынка" — это помогает поддерживать объёмы, но даётся тяжело.

Рынок под давлением: впереди неопределённость

В компании "Авилон" ожидают, что в мае продажи останутся примерно на уровне апреля. Однако, по словам Романа Титова, стабильность относительна:

"В целом ситуация на вторичном рынке остаётся напряжённой для автодилеров из-за высокой финансовой нагрузки и возросших процентных ставок".

Высокие кредитные ставки и издержки на хранение автомобилей оказывают давление на продавцов. Особенно трудно сейчас реализовать дорогие авто — стоимостью свыше 5 миллионов рублей. На них спрос минимальный.

Покупатели стали требовательнее

Интересно, что вместе с оживлением на вторичке выросли и запросы со стороны покупателей. Теперь люди обращают внимание не только на цену, но и на текущее состояние автомобиля, независимо от его года выпуска и пробега.

"Покупатели стали предъявлять более высокие требования к состоянию автомобилей — независимо от пробега и года выпуска", — подчеркнул Титов.

Одновременно на рынок продолжают поступать машины, ввезённые по параллельному импорту — в том числе с азиатских и европейских рынков. Это расширяет выбор, но усиливает конкуренцию среди продавцов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



