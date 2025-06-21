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Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть

Авто

При покупке автомобиля с пробегом важно не попасть в ловушку: внешне ухоженная машина может скрывать серьёзные проблемы. Опытные перекупы знают, как быстро привести авто в "товарный вид" и сбыть его, не вдаваясь в детали. Но есть признаки, по которым можно понять: перед вами не настоящий владелец, а человек, нацеленный только на продажу.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Кто вы, "друг из ПТС"

Если продавец начинает рассказывать, что он всего лишь помогает "другу", "теще" или "коллеге", потому что "владелец сейчас в отъезде" — это повод насторожиться. Авто, оформленное не на самого продавца, — потенциальная юридическая проблема. Такая схема нередко используется, чтобы скрыть цепочку перепродаж или избежать ответственности.

Слишком много знаний — тоже тревожный сигнал

Парадоксально, но если человек слишком уверенно рассказывает о технических деталях, называя марки масел, номера запчастей и даты замен — это может быть не плюсом, а сигналом. Реальные владельцы редко помнят такие мелочи наизусть, а перекупы — учат их, как стихотворение. Особенно если при этом продавец путается в сроках или даёт уклончивые ответы на простые вопросы.

Чисто — не значит хорошо

Свежая химчистка, идеальный запах в салоне и мотор, чистый до блеска — всё это может быть не заботой о машине, а маскировкой. Перед продажей перекупы часто делают косметическую "реставрацию", чтобы скрыть следы износа, течи, запахи и прочие проблемы. Авто с пробегом должно выглядеть соответствующе — немного пыли, следы повседневного использования говорят скорее о честности, чем о стерильности.

Идеальные фото в объявлении? Стоит подумать

Если объявление выглядит как страница из глянцевого автокаталога — ракурсы, фильтры, никаких недостатков — велика вероятность, что продавец работает профессионально. Часто такие аккаунты публикуют сразу несколько машин, и все они сняты "под копирку". Реальный владелец скорее всего сфотографирует авто у дома, на парковке, с мелкими огрехами.

Подозрительная спешка и уже готовые документы

"Вот договор, уже всё заполнил — давайте быстрее, у меня дела" — такие слова должны включать внутреннюю сирену.

Настоящий владелец заинтересован в нормальном оформлении, не будет подгонять, особенно если речь идёт о серьёзной покупке. Перекупы спешат, чтобы не дать времени на раздумья и избежать неудобных вопросов.

Машина "с неба упала"

Если авто стоит во дворе, не поленитесь поговорить с соседями. Они часто знают, чья это машина, сколько она тут стоит и кто за ней ухаживает. Если никто из местных не узнаёт ни владельца, ни сам автомобиль — скорее всего, продавец просто припарковал её там временно. Это ещё один возможный признак участия перекупа.

Уточнения

Паспорт транспортного средства (ПТС) — документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике, постановке на учёт и снятии с учёта.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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