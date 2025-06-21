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Путешествие без подготовки — лотерея. Возьмите важное и будьте готовы к любым сюрпризам

2:23
Авто

Собираетесь в автопутешествие на отдых? Отличный план. Но если пренебречь технической подготовкой машины, отпуск может обернуться неприятным приключением. Далеко не каждый водитель задумывается об этом заранее, а зря. Чтобы избежать поломок, штрафов и просто ненужного стресса, автомобиль стоит подготовить минимум за две недели до выезда.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Что обязательно нужно проверить

Первое, что должно вас волновать — это тормоза, уровень масла и антифриз. Даже если всё выглядит в порядке, лучше не полагаться на "авось". Старое масло теряет свои свойства при жаре и больших нагрузках. Если оно давно не менялось — лучше не рисковать и заменить.

Давление в шинах — ещё один важный параметр. Оно должно соответствовать уровню загрузки автомобиля. Глубина протектора — минимум 4 мм, особенно если предстоят дожди. А ещё — не забудьте про тормозную систему. Лучше заранее заехать на СТО и проверить её состояние вместе с фарами, особенно если у вас ксенон или LED-оптика.

Обязательный минимум в багажнике

Собирая вещи в дорогу, не забудьте положить то, что в экстренной ситуации может спасти вас от штрафа или серьёзных проблем:

  • аптечку с действующим сроком годности,

  • знак аварийной остановки,

  • светоотражающие жилеты для всех пассажиров,

  • фонарик на случай непредвидённой остановки ночью.

Также проверьте, плотно ли закрываются двери и багажник. И обязательно — надежно зафиксируйте груз, чтобы при резком торможении он не стал опасностью.

Комфорт в дороге — не мелочь

Сиденье водителя должно быть отрегулировано так, чтобы спина полностью прилегала. Зеркала — настроены заранее. И, кстати, не стоит выкручивать кондиционер на максимум: разница между температурой в салоне и снаружи не должна быть больше 6 °C — иначе рискуете простудиться.

Солнцезащитные шторки, ранний выезд или вечернее путешествие — простые лайфхаки, которые помогут избежать перегрева. А ещё - делайте остановки каждые два часа, немного разминайтесь и обязательно пейте воду. Лёгкая еда и смена водителей в длинной поездке — не прихоть, а вопрос безопасности.

Уточнения

Путеше́ствие - передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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