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ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки

2:51
Авто

Грузовики — неотъемлемая часть логистики, но иногда они превращаются в настоящих монстров.

КамАЗ-43118
Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
КамАЗ-43118

Некоторые из них пугают не только своими размерами, но и зловещим обликом, историей или участием в фильмах ужасов. Эти железные великаны наводят страх и заставляют сердце биться чаще — даже у бывалых дальнобойщиков.

1. Peterbilt 281/351 — тот самый из "Дуэли" (1971)

Чем страшен: Главный антагонист дебютного фильма Стивена Спилберга. Ржавый, дымящий, с безликим водителем, который преследует обычного водителя на безлюдной трассе. Машина выглядит так, словно обрела свою злую волю.

Фактор страха: молчаливое зло, преследующее тебя без причины.

2. Mack M-100 "Frankenstein" из "Безумного Макса 2" (1981)

Чем страшен: Бронированный, грязный, собранный словно из обломков апокалипсиса. В этом грузовике — сама суть постапокалипсиса: брутальность, опасность, безумие.

Фактор страха: словно ожившая машина смерти, несущаяся без тормозов.

3. КамАЗ-43118 с импровизированной броней (Сирия/Украина)

Чем страшен: Военные конфликты превратили обычные грузовики в грозные "технички" с самодельной защитой, турелями и шипами. Выглядит как гибрид танка и машины-убийцы.

Фактор страха: страшен не сам по себе, а тем, где и как его используют.

4. MAN TGX с полностью чёрным тюнингом и агрессивной аэрографией

Чем страшен: Среди тюнингованных фур встречаются настоящие "демоны дороги" — матовый чёрный, злобные рисунки, острые грани, красные неоновые фары.

Фактор страха: выглядит как грузовик из ночного кошмара байкера.

5. Oshkosh M1070 HET (военный тягач США)

Чем страшен: Этот колосс перевозит танки. Его массивность и дизайн вызывают ощущение, будто он может проехать через дом, не заметив. Угрожающие линии и военный окрас делают его похожим на боевого робота.

Фактор страха: грубая, бескомпромиссная сила.

Эти грузовики — не просто машины. Они — символ страха, агрессии и необузданной силы. У одних за плечами кинематографическая слава, у других — реальный боевой опыт. Они не для романтики дальнобоя, а для того, чтобы вызывать мурашки одним своим появлением.

Такой транспорт лучше видеть на экране, чем в зеркале заднего вида.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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