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За что на самом деле не стоит переплачивать в автокомплектации — опасные иллюзии и лишние траты

2:03
Авто

На вторичном рынке многие ищут комплектацию "пожирнее" — мол, лучше взять максимум "за те же деньги". Но не все дорогие функции действительно полезны. Некоторые разочаровывают уже через пару недель эксплуатации.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Панорамная крыша и люк

Выглядит эффектно, в салоне — больше света, но на практике пользы мало. Летом — шум, жара и пыль, зимой — конденсат, наледь и потери тепла. А если ломается механизм — готовьтесь к серьёзным расходам на ремонт. Большинство водителей попросту не используют люк или панораму.

Штатный навигатор

Звучит солидно, но на деле — устаревшие карты, медленная работа и минимальные функции. Любое современное приложение в смартфоне работает быстрее, точнее и обновляется регулярно. Камеру заднего вида и другие полезные фишки мультимедиа часто можно получить и без навигации.

Система "старт-стоп"

Задумка — экономия топлива. Но в реальности — раздражение в пробках и зимой. Двигатель выключается и включается каждые пару минут, нагружая стартер. Отключить систему можно, но бортовой компьютер будет об этом напоминать каждый раз. В итоге — больше хлопот, чем пользы.

Контроль давления в шинах (TPMS)

Функция нужная, но реализация хромает. Часто выскакивают ложные тревоги, особенно при смене шин или перепаде температуры. Некоторые системы не позволяют легко привязать новые датчики, а чувствительность настроена так, что даже 0.2 бара разницы — уже "авария".

Кожаный салон

Да, красиво. Но в жару кожа прилипает к одежде, а зимой — обжигает холодом. Особенно если это кожзам, а не натуральный материал. В итоге на сиденья всё равно надевают чехлы или накидки, и весь премиум-эффект теряется. Лучше качественная тканевая обивка, чем дешёвая "эко-кожа".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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