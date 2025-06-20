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Мало кто знает, как вести себя с инспектором — простые правила помогут избежать проблем

Авто

Многие водители теряются, когда сотрудник ДПС на дороге неожиданно предлагает им пройти в патрульный автомобиль. Это законно? Обязаны ли вы подчиниться? И не скрывается ли за таким "приглашением" что-то большее?

Патрульная машина ДПС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Патрульная машина ДПС

Ответы — в официальных документах. И в нюансах, о которых водителям важно знать заранее.

Когда инспектор может потребовать выйти из машины

Ситуации, при которых сотрудник ГИБДД вправе попросить вас покинуть салон, строго регламентированы. Согласно пункту 93 Административного регламента МВД, это допустимо, если:

  • у водителя имеются признаки алкогольного или наркотического опьянения (запах, неустойчивая речь, странное поведение);

  • автомобиль или водитель находятся в розыске;

  • необходимо участие в оформлении ДТП или в качестве свидетеля;

  • имеются технические неисправности, создающие угрозу безопасности.

Во всех этих случаях выход из машины — законное требование. Отказ может повлечь за собой административную ответственность.

А если просто проверка документов

Если инспектор остановил вас исключительно для стандартной проверки — прав, СТС или страховки — выходить из машины вы не обязаны. Закон разрешает передавать документы через приоткрытое окно.

Предложение пройти в патрульный автомобиль в этом случае допустимо только при оформлении протокола или других документов (пункт 93.9). Обычно это делается ночью или при плохой погоде — просто потому, что в служебной машине удобнее писать.

Почему просят "перейти" — не всегда по закону

К сожалению, иногда предложение сесть в патрульный автомобиль носит неформальный характер. Цель — оказать психологическое давление. Наедине с водителем недобросовестный инспектор может намекнуть на "альтернативные" способы урегулирования ситуации.

Хотя такие случаи редки, о них не стоит забывать. Спокойствие, видеозапись на телефон и знание закона — лучший ответ на возможные провокации.

Если вы подозреваетесь в опьянении

Если у инспектора появились обоснованные сомнения в вашей трезвости, он вправе провести экспресс-тест прямо на месте. Тестирование проводится с использованием сертифицированного алкотестера.

Если прибор показывает менее 0,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — вы свободны. Всё в порядке. Превышение этой нормы запускает следующую цепочку действий: вас могут направить на медицинское освидетельствование. Отказ от прохождения — уже отдельное нарушение (ст. 19.3 КоАП РФ), с серьёзными последствиями.

Главное: вы имеете право оставаться в своём автомобиле

Если у инспектора нет серьёзных оснований, вы можете спокойно оставаться на своём месте. При передаче документов через окно и отсутствии нарушений — никаких санкций быть не может.

Даже если вы действительно немного превысили скорость — инспектор может оформить протокол у себя, а вам останется лишь подписать бумаги. Это полностью законно. И не требует "прогулки" до патрульной машины.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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