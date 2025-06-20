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Владельцам машин старше 15 лет настоятельно рекомендуется следить за этим

2:47
Авто

По всей стране распространяются тревожные сообщения: якобы владельцы старых машин рискуют не просто получить штраф, а вовсе лишиться регистрации автомобиля. В некоторых СМИ утверждается, что инспекторы ГАИ уже начали проверки на дорогах, особенно придираясь к транспортным средствам старше 15 лет. Так ли это?

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Что стало поводом для паники

Средний возраст автомобилей в стране превышает 15 лет. На фоне роста интереса к тех-состоянию личного транспорта слухи о жестких мерах сразу вызвали тревогу среди автомобилистов. По сообщениям некоторых источников, сотрудники ГАИ выборочно останавливают старые авто и направляют их на внеплановую диагностику.

Но спешим успокоить: никаких официальных указаний о массовом лишении регистрации не существует.

Как всё обстоит на самом деле

Если у автомобиля обнаружена серьёзная неисправность, особенно в системах, влияющих на безопасность (тормоза, рулевое управление и пр.), инспектор действительно вправе:

  • выписать штраф — до 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ);

  • выдать предписание об устранении неисправности с контролем исполнения.

Чаще всего такие меры применяются к машинам старше 10-15 лет, но не из-за возраста как такового, а из-за технического состояния.

Могут ли лишить регистрации

Нет. На данный момент:

  • не существует федеральной базы, где фиксируются подобные нарушения;

  • аннулирование регистрации автомобиля из-за технической неисправности не предусмотрено законом;

  • возраст машины не является основанием для её изъятия или снятия с учёта.

Инспектор может оштрафовать или направить на диагностику, но не более того.

Почему старые авто всё же попадают под прицел

Возраст автомобиля — это не преступление, но статистика говорит сама за себя: чем старше машина, тем выше риск неисправностей. В особенности страдают:

  • тормозная система;

  • рулевое управление;

  • световые приборы;

  • состояние кузова (ржавчина, ослабленные элементы подвески и пр.).

Потому, даже если массовых проверок нет, следить за состоянием автомобиля — в интересах самого водителя.

Итог: тревога преувеличена, но расслабляться не стоит

Пугалки о "тотальной охоте на старые машины" — не более чем слухи. Но это не повод махнуть рукой на безопасность. Если вы управляете машиной, которой больше 15 лет, регулярная диагностика и своевременный ремонт — это уже не просто забота о себе, а способ избежать штрафов и претензий на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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