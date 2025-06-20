Владельцам машин старше 15 лет настоятельно рекомендуется следить за этим

По всей стране распространяются тревожные сообщения: якобы владельцы старых машин рискуют не просто получить штраф, а вовсе лишиться регистрации автомобиля. В некоторых СМИ утверждается, что инспекторы ГАИ уже начали проверки на дорогах, особенно придираясь к транспортным средствам старше 15 лет. Так ли это?
Средний возраст автомобилей в стране превышает 15 лет. На фоне роста интереса к тех-состоянию личного транспорта слухи о жестких мерах сразу вызвали тревогу среди автомобилистов. По сообщениям некоторых источников, сотрудники ГАИ выборочно останавливают старые авто и направляют их на внеплановую диагностику.
Но спешим успокоить: никаких официальных указаний о массовом лишении регистрации не существует.
Если у автомобиля обнаружена серьёзная неисправность, особенно в системах, влияющих на безопасность (тормоза, рулевое управление и пр.), инспектор действительно вправе:
выписать штраф — до 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ);
выдать предписание об устранении неисправности с контролем исполнения.
Чаще всего такие меры применяются к машинам старше 10-15 лет, но не из-за возраста как такового, а из-за технического состояния.
Нет. На данный момент:
не существует федеральной базы, где фиксируются подобные нарушения;
аннулирование регистрации автомобиля из-за технической неисправности не предусмотрено законом;
возраст машины не является основанием для её изъятия или снятия с учёта.
Инспектор может оштрафовать или направить на диагностику, но не более того.
Возраст автомобиля — это не преступление, но статистика говорит сама за себя: чем старше машина, тем выше риск неисправностей. В особенности страдают:
тормозная система;
рулевое управление;
световые приборы;
состояние кузова (ржавчина, ослабленные элементы подвески и пр.).
Потому, даже если массовых проверок нет, следить за состоянием автомобиля — в интересах самого водителя.
Пугалки о "тотальной охоте на старые машины" — не более чем слухи. Но это не повод махнуть рукой на безопасность. Если вы управляете машиной, которой больше 15 лет, регулярная диагностика и своевременный ремонт — это уже не просто забота о себе, а способ избежать штрафов и претензий на дороге.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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