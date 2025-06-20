Автомобили, которые поражают внешне — но разочаровывают владельцев: разбор полётов без прикрас

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Когда речь заходит о китайских автомобилях, большинство до сих пор представляют себе что-то недорогое и простое. Но времена меняются. Сегодня китайский автопром предлагает машины премиум-класса, способные конкурировать по цене и оснащению с признанными мировыми лидерами — от Германии до Японии.

Фото: Openverse by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zeekr 001

Некоторые из этих автомобилей уже доступны в России. Но стоит ли за них платить миллионы? И что скрывается за яркими характеристиками?

1. M-Hero I: внедорожник за 18 миллионов

Один из самых ярких представителей нового китайского люкса — M-Hero I. Это массивный внедорожник с гибридной или полностью электрической установкой, отличной проходимостью и агрессивным внешним видом.

Цена: до 18 млн рублей.

Но, несмотря на впечатляющую мощность и статус, владельцы находят ряд проблем:

Маленький багажник

Слабая шумоизоляция

Сомнительная надёжность в долгосрочной перспективе

2. Voyah Dream First: минивэн без компромиссов

Гибридный минивэн Voyah Dream First - это вовсе не "семейный автобус". У него всего два места, а салон легко превращается в зону отдыха или мобильный офис. Под капотом — бензиновый мотор и два электродвигателя.

Цена: около 17 млн рублей.

Этот автомобиль создан скорее для комфорта и демонстрации статуса, чем для практичности. Зато производит сильное впечатление.

3. Zeekr 001 FR: гиперкар с китайским акцентом

Если вас интересует скорость и драйв, стоит обратить внимание на Zeekr 001 FR. Электромотор здесь развивает свыше 1200 л. с., а разгон до "сотни" занимает меньше 2 секунд.

Запас хода : до 650 км

: до Цена : примерно 13,5 млн рублей

: примерно Доставка в Россию: через параллельный импорт

Машина впечатляет, но возникает вопрос: кто в России готов отдать такие деньги за китайский электрокар?

4. NiO ES8: большой и умный

Электрический кроссовер NiO ES8 — настоящий гигант: его длина — более 5 метров, а салон — ультрасовременный и технологичный.

Запас хода : около 600 км

Дата начала производства : 2023 год

Цена: чуть более 13 млн рублей

NiO активно продвигается в Китае, где модель пользуется высоким спросом. В Россию машины попадают постепенно.

5. Hongqi E-HS9: китайский "Роллс-Ройс"

Седан Hongqi E-HS9 внешне похож на Rolls-Royce, но разработан полностью с нуля — это оригинальный китайский премиум.

Мощность : более 500 л. с.

Запас хода : до 600 км

Цена: от 10 млн рублей

Автомобиль оборудован всем, что можно представить в сегменте люкс — от адаптивной подвески до премиальной отделки.

Стоит ли покупать?

Появление китайских премиальных автомобилей — новая веха на рынке, и интерес к ним растёт. Но нужно учитывать:

Высокую стоимость обслуживания

Потенциальные сложности с запчастями и сервисом

Отсутствие проверенной репутации

Китайские премиальные автомобили демонстрируют серьёзный технологический и дизайнерский прогресс, предлагая впечатляющие характеристики и стиль за немалые деньги. Однако высокая цена сопровождается рисками — сложностями с обслуживанием, дефицитом запчастей и неопределённой надёжностью. Перед покупкой важно тщательно оценить свои ожидания и готовность к возможным трудностям, чтобы решение было обдуманным и оправданным.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



