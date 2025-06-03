Теперь нельзя просто уступить: как по новым правилам нужно реагировать на спецсигналы

Проект поправок к ПДД, касающихся проезда машин со спецсигналами, Минтранс обнародовал 28 мая. Нововведения уточняют, как именно должны вести себя водители при приближении машин скорой помощи, полиции и других авто с проблесковыми маячками. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: wikimedia.org by SuperTank17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая помощь в Польше

Что меняется

Сейчас водители обязаны "уступить дорогу" транспорту со спецсигналами, но ПДД не раскрывают, что это конкретно значит. За игнорирование правила можно получить штраф 500 рублей или даже лишиться прав.

В новых разъяснениях Минтранс предлагает более чёткий алгоритм:

Водители обязаны перестроиться в соседний ряд, если это возможно и безопасно.

Опережать спецтранспорт будет запрещено.

Ехать вплотную за такими автомобилями — нельзя.

Не привилегия, а порядок

Ведомство подчёркивает: документ не даёт автомобилям со спецсигналами новых прав или привилегий. Главная цель — убрать двусмысленности, которые влекут за собой как нарушения, так и необоснованные претензии к водителям.

Зачем это нужно

Уточнённые правила направлены на предотвращение ситуаций, когда водитель "уступает", но всё делает не так. Или, наоборот, боится двигаться, чтобы не нарушить закон. Теперь поведение в таких ситуациях станет чётче и понятнее.

Скоро не останется сомнений — при виде маячков придётся действовать по конкретной схеме, а не по наитию. Это снизит число конфликтов на дороге и сделает её безопаснее для всех.

Уточнения

Проблеско́вый маячо́к (специа́льный светово́й сигна́л), также спецсигнал, мигалка — мигающий светосигнальный прибор на крыше автомобиля, информирующий о его специальном статусе. Может дополняться СГУ (устройством для подачи специальных звуковых сигналов). На международном уровне установлено для специальных предупреждающих огней испускание прерывистого света синего, красного или автожёлтого цвета.

