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Автокресло не спасёт, если вы упустили одно правило: как перевозить детей по ПДД

1:47
Авто

Когда в машине едет ребёнок, особенно на переднем сиденье, у родителей появляется множество вопросов. Один из самых частых — нужно ли отключать подушку безопасности? Ответ однозначен, но не всем известен.

детское автокресло
Фото: wikimedia by Senado Federal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
детское автокресло

Что говорит закон

Согласно пункту 22.9 ПДД, детей младше 11 лет разрешается перевозить на переднем сиденье только в детском автокресле или ином удерживающем устройстве, подходящем по возрасту, весу и росту.

На вопрос о том, можно ли везти 8-летнего ребёнка с неотключаемой подушкой, глава ГАИ Михаил Черников ответил: да, можно, но только при использовании подходящего автокресла, установленного в соответствии с инструкцией к конкретной модели автомобиля.

А как быть с подушкой безопасности

Эксперты поясняют:

  • Отключать подушку переднего пассажира необходимо только, если перевозится грудной ребёнок в люльке — в положении головой по направлению движения. Подушка при срабатывании в этом случае действительно опасна.

  • Во всех других ситуациях, включая поездку 8-летнего ребёнка в автокресле, подушку отключать не нужно и не рекомендуется. Для сидящего в кресле ребёнка, установленного по инструкции, она не представляет угрозы.

Главное правило:

Детское кресло должно быть не просто формально установлено — оно должно соответствовать весу, росту, возрасту ребёнка и быть закреплено в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля и кресла.

Если вашему ребёнку 8 лет, он едет в надлежащем автокресле, а сиденье установлено правильно — отключать подушку не нужно и нельзя. Она защищает в случае ДТП, а не угрожает.

Уточнения

Детское автокресло автолюлька, детский бустер — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности либо дополнительными креплениями на штатное сиденье автомобиля. Детское автокресло (автолюлька, бустер) относятся к «детским удерживающим устройствам» (ДУУ), или системам (англ. child restraint systems).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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