Наследство на четырёх колёсах: чем опасен кроссовер, доставшийся в подарок

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2:05
Авто

Получить автомобиль по наследству звучит, как выигрыш в лотерею. Но на деле всё чаще это становится началом семейных конфликтов, юридической волокиты и затянувшихся разбирательств.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Особенно если речь не о старом ВАЗе, а, скажем, о современном кроссовере или люксовом седане — стоимость которого легко может потянуть на цену квартиры.

Что важно знать с точки зрения закона

Автомобиль — это движимое имущество со своим уникальным VIN-номером, ПТС, страховкой и обязательной регистрацией. Но вот парадокс: регистрация в ГИБДД не подтверждает право собственности. Даже если машину сняли с учёта, она всё равно остаётся частью наследственной массы.

Ключевой момент — дата смерти владельца. Именно с неё начинается процедура вступления в наследство, и именно она фиксирует, какое имущество подлежит распределению.

А если машина не оформлена официально

Неважно. Даже если авто не зарегистрировано в ГИБДД или эксплуатировалось по доверенности, оно всё равно включается в наследство. Главное — доказать, что оно принадлежало покойному на момент смерти.

Что делать, если между родственниками начался спор

Часто один наследник хочет ездить на машине, другой — продать, третий — категорически против.
В таких случаях юристы рекомендуют заключить соглашение о разделе. Это легальный способ, при котором автомобиль достаётся одному, а остальные получают денежную компенсацию.

Как избежать конфликта ещё при жизни

Один документ — завещание — способен избавить семью от будущей нервотрёпки. Указав в нём, кому достаётся авто (и почему), можно обезопасить родных от споров и судебных тяжб. Чем подробнее составлен документ, тем меньше поводов для разногласий. Автомобиль по наследству может быть радостью, а может — головной болью. Чтобы не пришлось решать всё в суде, стоит подумать об этом заранее.

Уточнения

Насле́дование — переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам). Комплекс имущества, прав и обязанностей, получаемых при наследовании, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством. Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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