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Разбил фару — плачь в салоне: как выросли цены на запчасти к иномаркам в мае

2:30
Авто

Цены на оригинальные детали для популярных иномарок снова ползут вверх — пусть и незаметно, но уверенно. Согласно свежей статистике НАПИ (Национального Агентства Промышленной Информации), в мае 2025 года средняя стоимость страховой корзины оригинальных запчастей выросла на 0,2%.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Что такое "страховая корзина"

Это набор типовых деталей, которые чаще всего повреждаются в ДТП — бамперы, фары, крылья, подушки безопасности и прочее. Именно они влияют на стоимость восстановительного ремонта, а значит — на страховые выплаты и кошелёк владельца.

Цены в цифрах

Средняя стоимость оригинальных запчастей для массовых иномарок (без учета китайских брендов) составила 97 239 рублей. В апреле этот показатель был чуть ниже — 97 078 рублей.

Пусть разница и кажется небольшой, но на фоне частых ремонтов она ощутима. Особенно если "повезёт" попасть в аварию не раз.

Что подешевело

Некоторые позиции всё же немного сбавили в цене:

  • Задняя фара — 53 202 руб. (-1,8%)

  • Задний бампер — 64 472 руб. (-1,4%)

  • Подушка безопасности — 104 092 руб. (-1,4%)

Что подорожало

Зато другие детали уверенно прибавили в цене:

  • Колесный диск — 70 783 руб. (+1,9%)

  • Переднее крыло — 49 677 руб. (+1,9%)

  • Решётка радиатора — 47 020 руб. (+1,9%)

Что это значит для автовладельцев

Даже минимальные колебания цен на запчасти влияют на стоимость ремонта и полисов КАСКО. А если брать во внимание рост цен в целом за год — он уже ощущается куда сильнее. В условиях нестабильного курса валют и параллельного импорта даже массовый ремонт может вылиться в серьёзную сумму.

Пусть рост цен в мае и не пугает, но тенденция налицо: запчасти дешевле не становятся. И если вы ещё не задумывались о защите от расходов на ремонт — возможно, сейчас самое время.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъёмных частях кузова или шасси и на особо изготовленных номерных табличках (шильдиках).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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