Лей, но не ошибись: незаметные просчёты с маслом, которые добивают даже новый двигатель

Высокая цена и узнаваемый логотип — ещё не пропуск в "клуб надёжности". Одна неудачная заправка моторного масла — и вы рискуете заплатить за капитальный ремонт. Почему? Потому что тысячи водителей до сих пор совершают одни и те же ошибки при его выборе. Вот пять самых опасных.
Дорогой бренд и внушительный ценник — это не гарантия качества. Более того, популярные марки чаще всего подделывают. Нередко в красивой канистре скрывается контрафакт, способный за считаные недели испортить ваш двигатель.
Что делать: проверяйте номер партии на официальном сайте производителя, изучайте упаковку и отзывы о продавце.
Инженеры автокомпаний не просто так прописывают в мануале, какое масло заливать. Их советы — результат сотен тестов и испытаний. Пренебрегая ими, вы рискуете не только износом двигателя, но и поломкой турбины, сажевого фильтра или катализатора.
Итог: экономия на "не той" канистре может закончиться заменой всего силового агрегата.
Масло должно не просто быть — оно должно работать. А вязкость отвечает именно за это. Зимой слишком густое масло не прокачивается, летом — жидкое не создаёт защитной плёнки.
Главное: всегда ориентируйтесь на климат и инструкцию к авто.
На этикетке мелким шрифтом указаны стандарты — API, ACEA и прочие. Именно они говорят, подойдёт ли масло вашему двигателю и обеспечит ли нужный уровень защиты.
Пример: API SN — хороший выбор для турбированных моторов с высокими нагрузками.
У мотора с пробегом свои капризы. Он требует более вязкого, качественного масла. Но водители часто решают, что "старому уже всё равно" — и льют дешевизну.
В реальности: плохое масло ускорит износ и приблизит капремонт. Даже возрастной двигатель требует качественной смазки.
Моторное масло — не просто расходник. Это страховка от дорогостоящих проблем. И ошибиться тут — значит, потерять больше, чем выиграть.
Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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