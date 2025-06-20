Зелёная стрелка, штраф и недоумение: как работает самый странный сигнал

На городских перекрёстках часто встречаются светофоры с дополнительными секциями в виде стрелок. Обычно они указывают, когда можно повернуть направо или налево. Но иногда стрелка вдруг указывает… прямо. И тут у многих водителей возникает вопрос: если основной зелёный уже разрешает движение вперёд, зачем тогда нужна ещё и такая стрелка?

Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ светофор

На самом деле всё просто. Как пояснили в ГАИ, такая стрелка — вовсе не лишняя. Она указывает, в каком конкретно направлении сейчас можно ехать, особенно если основной сигнал светофора — красный.

Представим ситуацию: основной сигнал — красный, а зелёная стрелка в отдельной секции светится строго вперёд. Это значит, что в данный момент разрешено только движение прямо. Ни поворотов, ни разворотов — только строго по прямой. И это не "поблажка", а чёткое ограничение. Нарушение — как проезд на красный.

Такие стрелки устанавливаются на перекрёстках с нестандартной организацией движения — например, где потоки машин по разным направлениям проходят в разные фазы. Бывает, что сначала "отпускают" только тех, кто едет прямо, а повороты разрешают позднее.

Иногда такие стрелки появляются в местах, где дороги сужаются, или при слиянии двух потоков в один. Там важно чётко контролировать, кто и куда может двигаться — для этого и вводят дополнительные секции с направлением "прямо".

Важно помнить: даже при горящей стрелке водитель обязан быть внимателен и пропускать тех, кто едет на основной зелёный. Ведь в таких точках приоритет всё равно за основным потоком.

Так что если вы увидели зелёную стрелку вперёд при красном основном — не теряйтесь. Это не ошибка и не сбой, а продуманное решение, которое помогает упорядочить движение и повысить безопасность на сложных перекрёстках.

Уточнения

Светофо́р - светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

