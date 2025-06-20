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Не всё, что блестит — работает: вымытый двигатель может обернуться дырой в кошельке

2:07
Авто

Чистый мотор радует глаз, но главное — он работает стабильнее и не перегревается. Однако один неверный шаг при мойке — и вместо ухоженного двигателя получаем дорогой ремонт. 

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Главное — без фанатизма

Самая распространённая ошибка — лить воду из шланга прямо на двигатель. Особенно это опасно для машин с возрастной проводкой: вода способна вывести из строя датчики, вызвать коррозию и проблемы с запуском. Резкое охлаждение горячего мотора тоже ни к чему хорошему не приводит — металл может деформироваться.

Что нужно подготовить

Для безопасной мойки понадобятся:

  • защитная плёнка и малярный скотч;

  • мягкие губки, тряпки, ветошь;

  • пульверизатор;

  • специализированная автохимия (не "Фейри");

  • 2-3 литра чистой воды;

  • компрессор или сухая ткань для сушки.

Обычные средства не справятся с масляным налётом. А вот агрессивные — могут повредить пластик и уплотнители, так что лучше выбирать проверенные составы.

Этапы безопасной мойки двигателя

  1. Отключи аккумулятор. Влага и ток — плохое сочетание.

  2. Укрой чувствительные элементы. ЭБУ, генератор, воздушный фильтр — всё это должно быть надёжно защищено.

  3. Начни с влажной тряпки. Убери поверхностную грязь без давления.

  4. Нанеси химию на тёплый мотор. Тепло помогает растворить налёт быстрее.

  5. Осторожно очищай. Особенно в районе проводки и клемм.

  6. Не забудь про шумоизоляцию капота. Промой, просуши — избежишь плесени.

  7. Почисти аккумулятор. Это улучшит запуск зимой.

  8. Сухо — значит безопасно. Протри всё и дай просохнуть, желательно — сжатым воздухом.

Если всё сделано правильно — машина заведётся как обычно, без "ошибок" на панели и посторонних звуков.

Когда мыть

Хотя строгого графика нет, в российских условиях мотор стоит очищать хотя бы раз в год.  Это не только про чистоту, но и про ресурс двигателя.

Уточнения

Капот автомобиля представляет собой кузовную деталь, защищающую двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля от негативного воздействия внешних факторов.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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