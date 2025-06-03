Иж, Ява, Минск: железные кони советской молодёжи

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Когда ты пацан из 80-х, у тебя есть три мечты: джинсы "Монтана", плеер "Электроника" и мотоцикл.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иж Планета Спорт

Причём не какой-то там японский "Хонда", а настоящий, с характером и течью масла — как у взрослых!

"Минск" — первый шаг к бессмертию.

Двухтактный комар, который громыхал, как танк, но ехал, как телега, если в горку. Но зато — твой! Сам заводил, сам чинил, сам толкал в дождь. Кто не обжёгся об глушак "Минска" — тот не жил.

"Иж" — это уже уровень.

Брутальный такой мотоцикл. Строгий, надёжный, и обязательно — с "люлькой", куда ты сажал друга, сумку с картошкой и всё своё подростковое тщеславие. У кого был "Иж-Планета" — тот уже почти не просто школьник, а почти участник дорожного движения.

"Ява" — мечта на колёсах.

Чехословацкий шик, импортный металл, запах свободы и бензина в соотношении 1:50. Заводилась с полпинка, но только если пинал правильно. С такой техникой не стыдно было приехать на танцы, встать у клуба и стоять, опершись на руль, как ковбой, только без лошади и с "Космосом" в зубах.

А главное — никакой тебе электроники, ABS, подогрева сидений. Зато каждую гайку знал в лицо. Любой ремонт — это часть отношений. Ты не просто ездил — ты жил с ним, страдал, ругался, прощал и снова заводил.

Теперь все ездят на электросамокатах и жалуются, что "приложение не ловит". А мы ловили — ветер в лицо и встречную фуру на обгоне.