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Этот элемент в салоне выдают как стиль, но на деле — он управляет вашей безопасностью

1:39
Авто

Если вы хоть раз обращали внимание на рычаг автоматической коробки передач, то могли заметить интересную деталь: в одних машинах он двигается по прямой, а в других — по ломаной, "ступенчатой" траектории. Зачем это сделано и есть ли в этом скрытый смысл?

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Форма — дело техники

Обе схемы выполняют одну и ту же задачу: позволяют водителю выбрать режим трансмиссии — от парковки до заднего хода. Главное различие — в подходе к безопасности.

Зигзагообразная схема создаёт физические препятствия между положениями рычага. Чтобы включить, например, задний ход, водитель должен не просто потянуть рычаг, а провести его по определённой траектории и, возможно, надавить сверху. Это почти исключает случайные переключения.

В прямолинейных рычагах всё проще — визуально и конструктивно. Но и здесь не обойтись без защиты: чтобы сдвинуть рычаг, нужно нажать кнопку блокировки. Без неё — никакого движения. Эффект тот же, просто реализация другая.

От руля к консоли и дальше

Интересно, что раньше селекторы АКПП устанавливали на рулевую колонку. Но со временем их перенесли на центральный тоннель — оказалось удобнее, особенно для тех, кто перешёл с "механики". К тому же, это освободило пространство для подстаканников, кнопок и прочих полезных мелочей.

Сейчас в моду входят компактные электронные селекторы — шайбы и джойстики. Они смотрятся современно и занимают минимум места, но выполняют всё ту же функцию.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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