Самая маленькая Toyota: гибридный малыш со спортивным духом

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Toyota представила обновлённую версию суперкомпактного кроссовера Aygo X для европейского рынка. Главное нововведение — новая гибридная силовая установка, которая пришла на смену прежнему 1,0-литровому турбированному трехцилиндровому двигателю. Благодаря этому Aygo X стал мощнее и заметно динамичнее, а также впервые получил спортивную версию GR Sport.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Aygo X

Новый гибрид и резкий прирост мощности

Ранее двигатель Aygo X выдавал 72 л. с. Теперь, благодаря 1,5-литровому гибридному агрегату от Toyota Yaris, кроссовер развивает 116 л. с. Это более чем на 50% больше мощности по сравнению с предыдущей версией.

Новый силовой блок позволил сократить время разгона с 15,5 секунд до менее чем 10 — настоящий прорыв для этой категории автомобилей!

Экономичный расход и другие обновления

Расход топлива у обновлённого Aygo X составляет всего 3,8 литра на 100 км. Ячейки аккумулятора установлены под задним сиденьем в два продольных ряда, однако Toyota не сообщает, способен ли гибрид ехать исключительно на электротяге.

Внутри — модернизированная 7-дюймовая приборная панель, улучшенный климат-контроль и более качественная звукоизоляция.

Обновленный дизайн и GR Sport

Колёсная база осталась прежней — 2430 мм, но увеличен передний свес на 76 мм, благодаря новым, более массивным бамперам.

Полностью переработана передняя часть: суженные фары, новый капот и более спортивная решетка радиатора придают кроссоверу дерзкий вид.

Впервые Aygo X получил и спортивную версию GR Sport. Она выделяется оригинальным декором кузова, черным капотом, новыми колесами, а также перенастроенными амортизаторами, пружинами и электроусилителем руля, чтобы добавить драйва и стабильности на дороге.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

