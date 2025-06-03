Провал года: электрический Гелик никому не нужен

Не каждая автомобильная легенда легко переходит на электротягу, несмотря на яркую рекламу и маркетинг. В Mercedes-Benz это поняли на собственном опыте: шум вокруг электрической версии G-Class оказался напрасным — покупатели не хотят слышать об этом автомобиле. Продажи настолько слабые, что штутгартский автопроизводитель уже планирует серьёзные изменения — грядущий "малыш G-Class" тоже получит двигатель внутреннего сгорания (ICE), хотя изначально он должен был быть полностью электрическим.
Полностью электрический G580 с технологией EQ был представлен в апреле прошлого года. Но всё пошло не по плану — как пишет немецкое издание Handelsblatt, "автомобиль висит на дилерах как жернов". Один из руководителей Mercedes-Benz прямо назвал его "полным провалом".
Данные подтверждают это:
В Европе до конца апреля было продано всего 1450 машин.
В Южной Корее — 61.
В Китае — 58.
В США, основном рынке для Mercedes, не продали ни одной единицы!
Хотя дизайн нового внедорожника повторяет привычный ICE-вариант, есть важные проблемы:
Электрическая версия гораздо менее пригодна для буксировки.
Запас хода — всего 385 км, что слишком мало для внедорожника класса люкс.
Покупатели премиальных машин по-прежнему больше доверяют бензиновым двигателям и не спешат пересаживаться на электромобили.
В то время как электрический G-Class остаётся в автосалонах, варианты с бензиновыми моторами пользуются популярностью — их продажи в семь раз выше.
Чтобы не повторить ошибок, Mercedes-Benz принял решение продолжить инвестиции в двигатели внутреннего сгорания. Но компания не отказывается полностью от электрификации: для нового "маленького G-Class" рассматривают гибридный вариант.
Технически это несложно: новая модель будет базироваться на платформе MMA, на которой уже создан CLA — автомобиль с электрической и топливной версиями. Таким образом, Mercedes ищет баланс между классикой и инновациями, чтобы угодить даже самым консервативным покупателям.
Mercedes-Benz G-класс иногда именуемый G-Wagen (G — сокр. от нем. Geländewagen — [ɡəˈlɛːndəvaːɡn], «внедорожник») — серия полноразмерных люксовых внедорожников (автомобилей повышенной проходимости), производимых в Австрии фирмой Magna Steyr (ранее Steyr-Daimler-Puch) и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz.
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