Провал года: электрический Гелик никому не нужен

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Не каждая автомобильная легенда легко переходит на электротягу, несмотря на яркую рекламу и маркетинг. В Mercedes-Benz это поняли на собственном опыте: шум вокруг электрической версии G-Class оказался напрасным — покупатели не хотят слышать об этом автомобиле. Продажи настолько слабые, что штутгартский автопроизводитель уже планирует серьёзные изменения — грядущий "малыш G-Class" тоже получит двигатель внутреннего сгорания (ICE), хотя изначально он должен был быть полностью электрическим.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz G-Class 2021 Concept

Электрический G-Class: провал года

Полностью электрический G580 с технологией EQ был представлен в апреле прошлого года. Но всё пошло не по плану — как пишет немецкое издание Handelsblatt, "автомобиль висит на дилерах как жернов". Один из руководителей Mercedes-Benz прямо назвал его "полным провалом".

Данные подтверждают это:

В Европе до конца апреля было продано всего 1450 машин.

В Южной Корее — 61.

В Китае — 58.

В США, основном рынке для Mercedes, не продали ни одной единицы!

Почему провалился электрический G-Class

Хотя дизайн нового внедорожника повторяет привычный ICE-вариант, есть важные проблемы:

Электрическая версия гораздо менее пригодна для буксировки.

Запас хода — всего 385 км, что слишком мало для внедорожника класса люкс.

Покупатели премиальных машин по-прежнему больше доверяют бензиновым двигателям и не спешат пересаживаться на электромобили.

В то время как электрический G-Class остаётся в автосалонах, варианты с бензиновыми моторами пользуются популярностью — их продажи в семь раз выше.

Гибридное будущее "маленького G-Class"

Чтобы не повторить ошибок, Mercedes-Benz принял решение продолжить инвестиции в двигатели внутреннего сгорания. Но компания не отказывается полностью от электрификации: для нового "маленького G-Class" рассматривают гибридный вариант.

Технически это несложно: новая модель будет базироваться на платформе MMA, на которой уже создан CLA — автомобиль с электрической и топливной версиями. Таким образом, Mercedes ищет баланс между классикой и инновациями, чтобы угодить даже самым консервативным покупателям.

Уточнения

Mercedes-Benz G-класс иногда именуемый G-Wagen (G — сокр. от нем. Geländewagen — [ɡəˈlɛːndəvaːɡn], «внедорожник») — серия полноразмерных люксовых внедорожников (автомобилей повышенной проходимости), производимых в Австрии фирмой Magna Steyr (ранее Steyr-Daimler-Puch) и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz.

