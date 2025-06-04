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Печальная правда о Porsche Taycan: почему модель вновь ушла в тень

2:25
Авто

Porsche временно прекращает продажи отдельных версий электромобиля Taycan после того, как британское агентство DVSA инициировало отзыв из-за проблем с системой активной безопасности.

Porsche Taycan Turbo GT (53877763941)
Фото: commons.wikimedia.org by David Merrett from Daventry, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Porsche Taycan Turbo GT (53877763941)

Причиной стали опасения, связанные с аккумуляторными батареями, которые, как выяснилось, могут представлять серьёзную угрозу из-за потенциального короткого замыкания и риска возгорания.

В соответствии с распоряжением, немецкие дилеры получили указание немедленно снять с продажи потенциально опасные автомобили. Одновременно Porsche готовит обновление программного обеспечения, которое должно повысить точность мониторинга заряда батареи. Его планируют выпустить к концу июня.

Речь идёт не о первом подобном инциденте. Уже в ноябре прошлого года DVSA выдало предписание по отзыву Taycan, также связанное с риском короткого замыкания.

Сейчас же ситуация приобрела ещё более серьёзный оборот: владельцам рекомендовано не заряжать автомобиль под навесами, возле зданий и ограничивать зарядку до 80%. Кроме того, каждые 60 дней требуется проходить проверку в официальных сервисах Porsche.

История Taycan за последние годы наполнена техническими трудностями: модель отзывалась более десяти раз, а её продажи стремительно снижаются.

Только в прошлом году они упали почти на 50% — рестайлинг оказался недостаточно убедительным, а рынок электромобилей развивается медленнее, чем ожидалось.

Ко всему прочему добавляется ещё одна проблема — стремительная потеря стоимости. Так, модель Taycan S, стоившая более 186 тысяч фунтов в январе прошлого года, на вторичном рынке сейчас оценивается менее чем в 100 тысяч. В среднем электромобили теряют до 51% своей стоимости за два года.

На фоне этих данных вызывает тревогу и статистика: только в Великобритании количество пожаров, связанных с электромобилями, выросло на 77% за последние два года. В 2024 году пожарные выезжали на тушение подобных авто 232 раза. И хотя электромобили остаются технологией будущего, Taycan демонстрирует, как дорого могут обойтись ошибки в настоящем.

Уточнения

Porsche Taycan (внутреннее обозначение Porsche Mission E) — полностью электрическое 4-дверное cедан, разработанное компанией Porsche.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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