Печальная правда о Porsche Taycan: почему модель вновь ушла в тень

Porsche временно прекращает продажи отдельных версий электромобиля Taycan после того, как британское агентство DVSA инициировало отзыв из-за проблем с системой активной безопасности.
Причиной стали опасения, связанные с аккумуляторными батареями, которые, как выяснилось, могут представлять серьёзную угрозу из-за потенциального короткого замыкания и риска возгорания.
В соответствии с распоряжением, немецкие дилеры получили указание немедленно снять с продажи потенциально опасные автомобили. Одновременно Porsche готовит обновление программного обеспечения, которое должно повысить точность мониторинга заряда батареи. Его планируют выпустить к концу июня.
Речь идёт не о первом подобном инциденте. Уже в ноябре прошлого года DVSA выдало предписание по отзыву Taycan, также связанное с риском короткого замыкания.
Сейчас же ситуация приобрела ещё более серьёзный оборот: владельцам рекомендовано не заряжать автомобиль под навесами, возле зданий и ограничивать зарядку до 80%. Кроме того, каждые 60 дней требуется проходить проверку в официальных сервисах Porsche.
История Taycan за последние годы наполнена техническими трудностями: модель отзывалась более десяти раз, а её продажи стремительно снижаются.
Только в прошлом году они упали почти на 50% — рестайлинг оказался недостаточно убедительным, а рынок электромобилей развивается медленнее, чем ожидалось.
Ко всему прочему добавляется ещё одна проблема — стремительная потеря стоимости. Так, модель Taycan S, стоившая более 186 тысяч фунтов в январе прошлого года, на вторичном рынке сейчас оценивается менее чем в 100 тысяч. В среднем электромобили теряют до 51% своей стоимости за два года.
На фоне этих данных вызывает тревогу и статистика: только в Великобритании количество пожаров, связанных с электромобилями, выросло на 77% за последние два года. В 2024 году пожарные выезжали на тушение подобных авто 232 раза. И хотя электромобили остаются технологией будущего, Taycan демонстрирует, как дорого могут обойтись ошибки в настоящем.
Porsche Taycan (внутреннее обозначение Porsche Mission E) — полностью электрическое 4-дверное cедан, разработанное компанией Porsche.
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