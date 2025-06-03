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Топ-5 самых быстрых мотоциклов XX века

2:15
Авто

Скорость всегда была одной из главных целей мотопроизводителей, стремящихся создать идеальную машину для тех, кто жаждет адреналина и свободы на дорогах.

DUCATI
Фото: commons.wikimedia.org by DUCATI S4R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
DUCATI

В XX веке появилось множество мотоциклов, способных развивать фантастические для своего времени скорости. Вот пять моделей, которые вошли в историю как самые быстрые байки прошлого века.

1. Kawasaki Ninja H2R (1990-е прототипы)

Хотя официальный релиз H2R произошёл уже в XXI веке, в 90-х Kawasaki активно работала над турбонаддувом и высокоскоростными прототипами, заложив фундамент для будущих рекордов скорости.

2. Suzuki GSX1100S Katana (1981)

Максимальная скорость около 240 км/ч сделала Katana одной из самых быстрых серийных моделей начала 80-х, сочетая агрессивный дизайн и мощный двигатель.

3. Honda CBR1100XX Super Blackbird (1996)

Этот спорттурер был настоящим королём скорости своего времени, достигая максимума в 305 км/ч, что на долгие годы сделало его самым быстрым серийным мотоциклом.

4. Yamaha YZF1000R Thunderace (1996)

С максимальной скоростью около 290 км/ч Thunderace предложила великолепный баланс скорости и управляемости, став любимцем тех, кто ценил универсальность.

5. Ducati 996 (1999)

Мотоцикл с максимальной скоростью примерно 285 км/ч, который покорял не только треки, но и городские улицы благодаря своему стилю и техническому совершенству.

Эти мотоциклы — настоящие символы скорости и мощности XX века. Они не просто устанавливали рекорды, но и вдохновляли поколения байкеров стремиться к новым вершинам на двух колесах.

Их наследие живёт и сегодня, а в погоне за скоростью всегда есть место для мечты.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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