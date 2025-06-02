Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте об этих 5 упражнениях для мышц: эксперт по гипертрофии раскрывает, что не стоит делать
Исчезнувшая цивилизация: как ДНК из Копана объясняет миграции майя
Ошибка, которую совершают все: как правильно наносить солнцезащитный крем, чтобы действительно защитить кожу
Колорадский жук в панике: как растения-репелленты спасают урожай овощей
Лайфхак для ленивых: как снять чешую с рыбы без ножа
Нулевые авто: как завышаются объёмы продаж на бумаге в Китае
Алёна Жигалова и Дана Борисова прекратили общение после конфликта в эфире 
Топ-5 самых быстрых атмосферных легковушек всех времён
Легендарные блюда советского общепита: вкусы эпохи

Семейный комфорт и спортивный драйв: Honda Civic, который сэкономит вам деньги

1:43
Авто

Существует ли сегодня автомобиль, который совмещает высокую мощность, минимальный расход, нулевые налоги и премиум-качество? Таких моделей единицы, и этот японский хэтчбек — один из них.

Honda Civic гибрид
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Civic гибрид

Гибридный двигатель и впечатляющая динамика

У этой модели 184 лошадиные силы, полностью гибридный привод, расход всего 4,7 литра на 100 км и богатое оснащение, которое удивит даже взыскательных покупателей. Такой набор характеристик не оставляет равнодушным:

  • высокая мощность

  • экономичность

  • премиум-оснащение

  • отсутствие налогов на транспорт

При этом автомобиль вовсе не SUV. Он не из числа европейских премиум-брендов, но сочетает спортивный характер с практичностью для семьи. Объем багажника 415 литров, мультимедиа с 9-дюймовым экраном и беспроводным Apple CarPlay, светодиодные фары и современные системы безопасности — в нем есть все, что нужно. И, самое приятное, за транспортный налог не нужно платить ни евро.

Конкретная модель — Honda Civic 2.0 Hybrid eCVT Elegance

Это пятидверный хэтчбек, который стал настоящим открытием в классе семейных автомобилей. Он совмещает:

  • динамичное вождение

  • простор и комфорт для всей семьи

  • экономичность и роскошные материалы отделки

Стоимость — 34.950 евро. Да, это не самый дешевый автомобиль в своем сегменте, но он вполне может называться самым сбалансированным и универсальным предложением.

Уточнения

Honda Civic (рус. Хо́нда Сиви́к) — большое и разнообразное семейство легковых автомобилей, выпускаемых японской компанией Honda Motor с 1972 года.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Топ-5 лучших мотоциклов всех времён
Авто
Топ-5 лучших мотоциклов всех времён Аудио 
Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой
Наука и техника
Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.

Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Забудьте об этих 5 упражнениях для мышц: эксперт по гипертрофии раскрывает, что не стоит делать
Исчезнувшая цивилизация: как ДНК из Копана объясняет миграции майя
Ошибка, которую совершают все: как правильно наносить солнцезащитный крем, чтобы действительно защитить кожу
Колорадский жук в панике: как растения-репелленты спасают урожай овощей
Семейный комфорт и спортивный драйв: Honda Civic, который сэкономит вам деньги
Лайфхак для ленивых: как снять чешую с рыбы без ножа
Нулевые авто: как завышаются объёмы продаж на бумаге в Китае
Алёна Жигалова и Дана Борисова прекратили общение после конфликта в эфире 
Топ-5 самых быстрых атмосферных легковушек всех времён
Легендарные блюда советского общепита: вкусы эпохи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.