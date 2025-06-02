Семейный комфорт и спортивный драйв: Honda Civic, который сэкономит вам деньги

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Существует ли сегодня автомобиль, который совмещает высокую мощность, минимальный расход, нулевые налоги и премиум-качество? Таких моделей единицы, и этот японский хэтчбек — один из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic гибрид

Гибридный двигатель и впечатляющая динамика

У этой модели 184 лошадиные силы, полностью гибридный привод, расход всего 4,7 литра на 100 км и богатое оснащение, которое удивит даже взыскательных покупателей. Такой набор характеристик не оставляет равнодушным:

высокая мощность

экономичность

премиум-оснащение

отсутствие налогов на транспорт

При этом автомобиль вовсе не SUV. Он не из числа европейских премиум-брендов, но сочетает спортивный характер с практичностью для семьи. Объем багажника 415 литров, мультимедиа с 9-дюймовым экраном и беспроводным Apple CarPlay, светодиодные фары и современные системы безопасности — в нем есть все, что нужно. И, самое приятное, за транспортный налог не нужно платить ни евро.

Конкретная модель — Honda Civic 2.0 Hybrid eCVT Elegance

Это пятидверный хэтчбек, который стал настоящим открытием в классе семейных автомобилей. Он совмещает:

динамичное вождение

простор и комфорт для всей семьи

экономичность и роскошные материалы отделки

Стоимость — 34.950 евро. Да, это не самый дешевый автомобиль в своем сегменте, но он вполне может называться самым сбалансированным и универсальным предложением.

Уточнения

Honda Civic (рус. Хо́нда Сиви́к) — большое и разнообразное семейство легковых автомобилей, выпускаемых японской компанией Honda Motor с 1972 года.

