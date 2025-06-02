Плохой автомобиль, большие долги: новый Fisker Ocean — худшая покупка 2025 года

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Речь идет об электрическом внедорожнике от новой компании, который стартовал с большими обещаниями, но провалился по важным пунктам. Специализированные издания и потребители оценили его крайне негативно, а независимая организация Consumer Reports назвала его худшим автомобилем 2024 года. Это Fisker Ocean.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Fisker Ocean

Первые шаги и быстрый крах

Это среднеразмерный кроссовер SUV с полностью электрическим приводом, который начали поставлять в 2023 году. Изначально его рекламировали как модель с большим запасом хода (до 580 км по EPA) и впечатляющими характеристиками. Однако вскоре после выхода на рынок появились серьезные проблемы с качеством и надежностью. В июне 2024 года Fisker Inc. объявила о банкротстве и прекратила производство Ocean. Этот провал оставил владельцев с машинами, которые быстро потеряли ценность и поддержку — Ocean потерял более 80% своей стоимости всего за один год.

Отсутствие безопасности и хаотичные системы

До 2025 года не было ни одного опубликованного краш-теста Euro NCAP или IIHS для Ocean. Вдобавок ключевые электронные системы безопасности работали крайне нестабильно. По данным Consumer Reports, функции вроде предупреждения о слепых зонах и удержания в полосе появлялись и исчезали без предупреждения. Адаптивный круиз-контроль и система контроля усталости водителя отсутствовали. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование после сообщений о ненадежной работе ручного тормоза и парковочного режима — машина могла самопроизвольно катиться.

Слабая динамика и странное поведение на дороге

Хотя версия Extreme обещала разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды, на деле многие жаловались на заметную задержку отклика педали газа. Один журналист описал опыт так: "с Fisker много странностей, но, как только он решает выдать всю мощь, прямо едешь впечатляюще". Подвеска тоже разочаровала — слишком мягкая, а при этом неустойчивая. Тестеры называли ее "старыми американскими горками", когда кузов кренится так сильно, что приходится вцепляться в руль. Рекуперативные тормоза настроены слишком резко, что провоцирует дискомфорт и даже тошноту у водителя. А полноценный режим "one-pedal driving" отсутствует, что неудобно в городских условиях. Были случаи, когда на панели загорались ошибки ABS, исчезая без видимых причин.

Скрипучий салон и сомнительная сборка

У Fisker Ocean выявились и серьезные проблемы с качеством сборки. Даже на новых машинах владельцы и журналисты замечали скрипы в кузове, дешевые материалы отделки и неудобные элементы вроде ручек дверей. Один тестер получил машину с вмятиной, царапинами и без ковриков в салоне, хотя заплатил рекордные $2.438 за доставку. Коврики так и не были доставлены, а ремонт затянулся надолго.

"Эта машина действительно ужасна!", — подвел итог эксперт Consumer Reports.

Дорогой — и за что?

Fisker Ocean стоил в США от $37.500 в базовой версии Sport, а топовые комплектации доходили до $70.000+. Но качество и надежность машины не соответствовали этим суммам. В итоге Ocean оказался "сырым" продуктом, который не должен был попадать в продажу.

Итог: Fisker Ocean — пример провала

Fisker Ocean провалился во всех ключевых категориях: безопасность, управляемость, надежность, качество сборки. Покупатели вправе были ожидать идеальный продукт за такие деньги. Но Ocean стал примером того, как плохой автомобиль может обернуться катастрофой для производителя.

"Ему определенно требовалась еще масса исследований и доработок", — резюмировал Consumer Reports.

Уточнения

Fisker Ocean — среднеразмерный электромобиль-кроссовер производства американской компании Fisker.

