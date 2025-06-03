Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старт-стоп не прощает спешки: что забывают даже водители со стажем
Не торопитесь: как избежать стресса у комнатных растений при выносе на лето
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало
Гладкие, как после салона: домашний трюк, о котором молчат стилисты
Этот рецепт взорвал интернет: готовим липкий пудинг со вкусом ириски дома лучше, чем в ресторане
Как за 11 дней преобразить ваше представление о Японии: от сияющих небоскрёбов до вековых храмов
В мире антиквариата: как картины в 70 фунтов могут стоить 8000 на аукционе
Визуально съедают метры: от какой мебели пора избавиться
Дэниел Рэдклифф высказался о чернокожем Северусе Снейпе

Советские двигатели в морской технике: корабли и подводные лодки

2:41
Авто

Морская техника всегда была одним из ключевых направлений советской промышленности.

двигатель корабля
Фото: commons.wikimedia.org by Сфотографировано загрузившим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
двигатель корабля

Особое значение придавалось разработке и внедрению надёжных и мощных двигателей для кораблей и подводных лодок, обеспечивающих эффективность, манёвренность и боеспособность флота.

1. Типы двигателей в советских военных и гражданских судах

Двигатели внутреннего сгорания — дизельные установки, широко применявшиеся на надводных кораблях и подводных лодках.

Турбинные двигатели — газовые и паровые турбины, которые использовались для повышения мощности и скорости судов.

Ядерные реакторы и атомные силовые установки — революция в подводной технике, позволившая значительно увеличить автономность и скрытность подводных лодок.

2. Дизельные двигатели для подводных лодок

Классические дизель-электрические подводные лодки: дизели заряжают аккумуляторы, которые питают электромоторы при погружении.

Примеры: проекты серии "Палтус", "Щука", "Варшавянка".

Преимущества и ограничения дизельных систем: экономичность и простота, но ограниченная автономность.

3. Ядерные двигатели и их влияние на советский флот

Появление атомных подводных лодок (например, проекты "Альфа", "Антей", "Тайфун"). Принцип работы атомного реактора и преимущества: практически неограниченная автономность, высокая скорость и мощность. Вклад в стратегическую обороноспособность СССР.

4. Двигатели для надводных кораблей

Использование газотурбинных двигателей для эсминцев и ракетных крейсеров (проекты "Славутич", "Киров"). Комбинированные силовые установки (дизель+газотурбина) для повышения эффективности.

5. Технические и эксплуатационные особенности советских морских двигателей

Надёжность в сложных условиях эксплуатации. Особенности ремонта и обслуживания в морских условиях. Инновации, внедрённые советскими конструкторами.

Советские двигатели для морской техники стали результатом многолетних исследований и разработок, которые позволили создать мощный и разнообразный флот. Внедрение ядерных силовых установок ознаменовало новую эру в подводном кораблестроении, а дизельные и газотурбинные двигатели обеспечили надёжность и эффективность надводных и подводных судов.

Эти технологии сыграли ключевую роль в укреплении обороноспособности страны и развитии отечественной морской индустрии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Садоводство, цветоводство
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Сельдь под шубой: советская драма в шести слоях с хэппи-эндом
Не дави это! Угрожающая ошибка, которую совершают почти все
Секрет дальнобойщика: зачем они годами игнорируют водительскую дверь
Забудьте про обычный грунт: узнайте, какой субстрат подходит для орхидей
Всего 9 дней, которые изменят ваше восприятие Франции: Париж и Нормандия в одном маршруте
Мнение диетолога: почему эти 4 популярных продукта не такие полезные, как принято считать
Семья Берлускони продает Монцу: мы потратили много денег на мечту Сильвио
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Где-то в прихожей прячется идеальное место для чтения — вот как его найти
Виктория Боня поддержала Агату Муцениеце на фоне семейной драмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.