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Топ-5 самых быстрых атмосферных легковушек всех времён

3:04
Авто

Атмосферный мотор — это чистая механика и звук, без турбин, задержек отклика и наддува.

1996 McLaren F1
Фото: commons.wikimedia.org by Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
1996 McLaren F1

В эпоху "турбо всего" и электроперегонов такие машины — как аналоговый винил: теплее, честнее и куда реже. Здесь — самые быстрые "атмосферники", когда-либо допущенные к дорогам. Только бензин, только естественное дыхание.

5 место — Lexus LFA (560 л. с.)

4.8 V10, 9000 об/мин. 0-100 км/ч: 3.7 сек. Страна: Япония. Звук у этого мотора сравнивают с F1. Инженеры Yamaha и Toyota создали V10, настолько лёгкий, что тахометр пришлось делать цифровым — стрелка не успевала за оборотами.

4 место — Ferrari 812 Superfast (800 л. с.)

6.5 V12. Максимум: 340 км/ч. Страна: Италия. Самый мощный атмосферный Ferrari в истории. Не гибрид, не турбо — просто огромный V12, кричащий до 8900 об/мин. Ещё и практичный — есть багажник!

3 место — Dodge Viper ACR (645 л. с.)

8.4 V10. Максимум: ~285 км/ч (с треком), разгон: 3.5 сек. Страна: США. Брутальный мускул на максималках. Это был последний настоящий Viper, и он рвал трассы по всей Америке — без турбин, без DSC, только ты и ад.

2 место — Porsche Carrera GT (612 л. с.)

5.7 V10. 0-100 км/ч: 3.5 сек. Страна: Германия. Построен на базе гоночного проекта Le Mans. Никакой ESP, керамическое сцепление, мотор с историей. Убийственно красивый звук и дикая управляемость.

1 место — McLaren F1 (680 л. с.)

6.1 V12 от BMW. Рекорд: 386 км/ч (в 1998 году). Страна: Великобритания. До сих пор держит титул самого быстрого атмосферного авто в истории, допущенного к дорогам. Водитель сидел по центру, салон на троих, никакой электроники. Мотор с золотыми экранами в отсеке. Инженерный бог.

Атмосферные монстры уходят — им на смену приходят турбины, гибриды и молчаливые электромобили. Но именно эти машины подарили миру чистое удовольствие от вождения, звук, от которого мурашки, и ощущение контроля, которого больше не будет. Последние герои доцифровой эпохи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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