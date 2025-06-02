ВАЗ-2131 Нива: народный вездеход с удлинённым характером

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ВАЗ-2131 — это та самая "Нива", которая решила, что ей тесно в стандартной колее и захотела немного пространства.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ВАЗ-2131 Нива

В простонародье её зовут длиннобазной Нивой, а на деле — это практичное продолжение легенды, адаптированное к более семейным и хозяйственным нуждам. Или, если угодно, Нива "на вырост".

Что это вообще такое?

По сути, ВАЗ-2131 — это удлинённая версия классической трёхдверной ВАЗ-2121. Колёсная база растянута почти на полметра, кузов стал пятидверным, салон просторнее, а багажник — наконец-то пригоден не только для пары мешков картошки, но и для тёщи с дачным инвентарём.

Выпуск начался в 1993 году и продолжается до сих пор (да-да, в 2025 году она всё ещё в строю), правда, теперь под шильдом LADA и с некоторыми косметическими апгрейдами.

Главные фишки

Постоянный полный привод с раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала — сердце "нивовской" проходимости.

1.7-литровый бензиновый двигатель (80-83 л. с.) — надёжный, как советский утюг. Едет медленно, но уверенно.

Механика на 5 ступеней — никакого автомата, ты здесь не на курорте.

Салон на пятерых — пусть и не бизнес-класс, но можно сидеть, не поджав колени до ушей.

Смешная, но рабочая эргономика — кто-то скажет "ретро", кто-то "колхоз", но всё по делу.

В чём прикол?

ВАЗ-2131 — это странный гибрид: машина, которая может ехать там, где кроссоверы теряют обувь, и при этом уместить в себя всю вашу деревню. Да, он шумный, да, рулится как лодка, да, ест бензин с аппетитом, но он живучий, неприхотливый и по-своему обаятельный.

И если обычная Нива — это про "поехали на рыбалку вдвоём", то 2131 — "поехали на рыбалку с семьёй, собакой, тёщей и мангалом". С комфортом, ну… относительно.

Почему его до сих пор любят?

Потому что он честный. Без глянца, без маркетинговых понтов. Хочешь проехать по колее в лесу весной? Пожалуйста. Хочешь забраться на гору по грязи? Легко. Всё, что от тебя требуется — держать ключ на 13 под рукой и быть морально готовым к небольшому DIY-ремонту по дороге.