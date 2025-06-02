ВАЗ-2131 Нива: народный вездеход с удлинённым характером

ВАЗ-2131 — это та самая "Нива", которая решила, что ей тесно в стандартной колее и захотела немного пространства.
В простонародье её зовут длиннобазной Нивой, а на деле — это практичное продолжение легенды, адаптированное к более семейным и хозяйственным нуждам. Или, если угодно, Нива "на вырост".
Что это вообще такое?
По сути, ВАЗ-2131 — это удлинённая версия классической трёхдверной ВАЗ-2121. Колёсная база растянута почти на полметра, кузов стал пятидверным, салон просторнее, а багажник — наконец-то пригоден не только для пары мешков картошки, но и для тёщи с дачным инвентарём.
Выпуск начался в 1993 году и продолжается до сих пор (да-да, в 2025 году она всё ещё в строю), правда, теперь под шильдом LADA и с некоторыми косметическими апгрейдами.
Главные фишки
В чём прикол?
ВАЗ-2131 — это странный гибрид: машина, которая может ехать там, где кроссоверы теряют обувь, и при этом уместить в себя всю вашу деревню. Да, он шумный, да, рулится как лодка, да, ест бензин с аппетитом, но он живучий, неприхотливый и по-своему обаятельный.
И если обычная Нива — это про "поехали на рыбалку вдвоём", то 2131 — "поехали на рыбалку с семьёй, собакой, тёщей и мангалом". С комфортом, ну… относительно.
Почему его до сих пор любят?
Потому что он честный. Без глянца, без маркетинговых понтов. Хочешь проехать по колее в лесу весной? Пожалуйста. Хочешь забраться на гору по грязи? Легко. Всё, что от тебя требуется — держать ключ на 13 под рукой и быть морально готовым к небольшому DIY-ремонту по дороге.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.