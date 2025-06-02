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Первая техника советского подростка: от мопеда Карпаты до мотоцикла Ява

2:17
Авто

У кого-то первым транспортом был велосипед, у кого-то — мопед с характером.

Ява-350
Фото: commons.wikimedia.org by VSchagow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ява-350

А для нас, пацанов 80-90-х, техника начиналась с чего-то, что гремело, пахло бензином и давало чувство настоящей свободы. У кого-то это был старенький "Карпаты", у кого-то — "Рига", но мечтали мы все об одном: о "Яве".

"Карпаты": лёгкий путь в большой мир

Это был почти велосипед, но уже с мотором. Его надо было уговаривать — заводился он не всегда с первого раза, но если уж поехал — всё, ты свободен. Бензина почти не ел, дыма давал знатно, тормоза — чисто номинальные, но на нём можно было кататься по деревне до темноты.

С ним пришли первые навыки: чинить карбюратор, менять свечи, учиться держать равновесие не телом, а сердцем.

"Рига": шумный характер и первые падения

Если "Карпаты" был вежливым, то "Рига" — упрямым. Не всякий с ней справлялся: мотор перегревался, педали мешали, но скорость давала кайф. Именно на "Риге" мы узнавали, что такое "зажигание ушло" и как искать топливный шланг, если его съела деревенская собака.

"Минск": уже почти мотоцикл

Настоящий шаг вперёд. Звук уже был серьёзный, по деревне ехал — все оборачивались. С ним приходили и уважение, и новые заботы: масло в бензин, тормозные колодки, сцепление. С "Минском" чувствовался переход: ты уже не пацан с мопедом — ты человек с техникой.

"Ява": мечта с красным баком

А потом — "Ява". Или у соседа. Или у друга брата. Даже просто посидеть на ней было счастьем. Две трубы, кожаное сиденье, звук — как рок-концерт. Её берегли, как зеницу ока. На ней ездили на свидания, в клуб, в соседний город. Это был уже не транспорт — это был статус, стиль, страсть.

Сейчас всё другое. Электросамокаты, машины "в подписке", техника без звука и запаха. Но мы помним: свобода начиналась с бензина, масла, железа и гаражного света. И сколько бы лет ни прошло — запах смеси из бензина и приключений забыть невозможно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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