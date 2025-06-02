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С 1 июня — штраф за зимние шины летом: сколько придётся заплатить, и как избежать наказания

3:59
Авто

Лето 2025 года встречает водителей новыми изменениями в правилах и обязательных нормах. Они коснутся как любителей поездок на легковых авто и мотоциклах, так и профессиональных перевозчиков. Вот что именно ждёт автолюбителей и владельцев транспорта.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Новая форма акцизной декларации

С июня начнет действовать обновлённая форма декларации по акцизам. Это затронет продавцов легковых автомобилей и мотоциклов, а также производителей и импортеров нефтепродуктов, газа и жидкой стали. Документ утвержден приказом ФНС России от 31 января 2025 года № ЕД-7-3/65. Применять новую форму нужно будет с отчетности за июнь. Это важное новшество для всех, кто связан с акцизными товарами, ведь правильное оформление декларации помогает избежать штрафов и проблем с налоговыми органами.

Штрафы за зимние шины летом

С 1 июня сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей, которые продолжают ездить на шипованных зимних шинах. Запрет будет действовать до 31 августа. Штраф составит 500 рублей. Эксперты напоминают: шипованная резина не только вредна для асфальта летом, но и опасна — при жаре она теряет сцепление, увеличивая риск аварий. Фрикционные (нешипованные) шины можно использовать, но специалисты советуют вовремя переходить на летнюю "резину".

Обновление сроков действия книжек МДП

Для международных перевозчиков вступают в силу изменения в Конвенцию МДП. Теперь срок действия книжек МДП увеличивается с двух до трёх лет. Документы, выданные ранее, действительны до завершения указанного в них срока. Если книжка истекает в пути, её действие продлевается до конца перевозки. Эти изменения помогут упростить работу перевозчиков и снизить бумажную нагрузку.

Ограничения для большегрузов в жару

В регионах, где летом столбики термометров поднимаются выше +32 °C, вводятся ограничения для движения большегрузов. Они будут действовать с 10:00 до 22:00. Ограничения касаются движения по асфальтобетонным дорогам, чтобы избежать их деформации. Однако грузовики с продуктами питания, лекарствами и жизненно важными товарами смогут работать без ограничений. За нарушение новых правил предусмотрены серьёзные штрафы — до 600 тысяч рублей. Контролировать соблюдение будут с помощью мобильных и стационарных систем весогабаритного контроля.

Эти июньские нововведения призваны повысить безопасность на дорогах, защитить инфраструктуру и упростить работу с акцизными товарами и международными перевозками. Водителям и перевозчикам стоит быть внимательными и своевременно подготовиться к новым правилам.

  • С 1 июня автомобилисты должны будут использовать обновленную форму декларации по акцизам, которая затрагивает продавцов легковых автомобилей, мотоциклов и производителей нефтепродуктов.

  • Штрафы за использование шипованных зимних шин в летний период начнут действовать, чтобы обезопасить дороги и продлить срок службы асфальта.

  • Вводятся новые правила по сроку действия книжек международной системы обеспечения (МДП), срок продлен до трех лет, а также ограничения движения большегрузов при температуре выше +32 °C.

Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и защиту инфраструктуры. Специалисты отмечают, что своевременный переход на летние шины и соблюдение новых правил значительно снизят аварийность и повысят комфорт перевозок, сообщает 110 km. ru.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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