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Топ-5 лучших мотоциклов всех времён

2:15
Авто

Выделить лучшие мотоциклы в истории — задача не из простых, ведь у каждого байка своя история, характер и фанаты.

Harley Davidson 883R Sportser
Фото: commons.wikimedia.org by Al*from*Lig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Harley Davidson 883R Sportser

Однако есть модели, которые своим дизайном, надёжностью, инновациями и влиянием на мотокультуру заслужили статус легенд. Вот пятёрка самых лучших мотоциклов всех времён, которые оставили неизгладимый след в мире мототехники.

1. Harley-Davidson Sportster (1957 — н/в)

Икона американского стиля и духа свободы. Надёжный и простой, Sportster стал культовым байком для миллионов, задав тон кастом-культуре и байкерскому движению.

2. Honda CB750 (1969)

Первый в мире серийный "супербайк", который сочетал мощность, надёжность и комфорт. Этот мотоцикл перевернул индустрию и заложил основу для современных спортивных байков.

3. Ducati 916 (1994)

Шедевр итальянского дизайна и инженерной мысли. Изящный, мощный и техничный — 916 стал эталоном спортивных мотоциклов и долгое время доминировал на треках и в сердцах фанатов.

4. BMW R1200GS (2004 — н/в)

Легенда среди туристических эндуро, который сочетает комфорт, надёжность и универсальность. Этот байк подходит как для города, так и для самых суровых приключений на бездорожье.

5. Kawasaki Ninja ZX-10R (2004 — н/в)

Символ современного спортивного мотоцикла, постоянно обновляющийся и показывающий блестящие результаты в мировом мотоспорте. Быстрый, технологичный и востребованный.

Лучшие мотоциклы — это не только скорость и мощь, но и стиль, история и эмоции, которые они вызывают у своих владельцев и поклонников. Эти пять моделей заслуженно заняли место в пантеоне мотолегенд, вдохновляя новые поколения мотоциклистов на дорогах и за их пределами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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