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Как варили суп в электричке: советская кулинария на колёсах

2:39
Авто

В советские годы электричка была не просто транспортом, а особым пространством жизни.

Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Ты ехал на дачу, с дачи, на рынок, в гости или на стройку — и вся эта дорога могла занять 2, 3, а то и 5 часов. Люди ели, пили, спали, читали, общались. Но иногда происходило нечто поистине запоминающееся — варили суп прямо в вагоне.

Это был не эпизод из анекдота, а реальный феномен эпохи, овеянный ароматами тушёнки, лапши и кипятка из чайника проводника.

1. Почему варили суп в электричке?

— Потому что ехали долго.

— Потому что хотелось кушать.

— Потому что в термосе только чай, а душа просит горячего.

— И потому что можно — если есть смекалка, банка тушёнки, пара кружек и кипяток.

2. Инструментарий кулинара-пассажира

Сухой суп в брикете — чаще всего: "Роллтон" ещё не было, но была лапша "Доширак" из редких магазинов или самодельная смесь из вермишели, сушёных овощей и специй.

Тушёнка — открывалась ключиком прямо на коленке.
Плавленый сырок — разрезался ножиком на газете.
Кружка из алюминия или эмали — в ней и замешивали "первое".

Пластиковый контейнер с зеленью или чесноком — добавлялся в конце.

Кипяток — заливали из термоса.

3. Технология приготовления

В кружку крошили лапшу или сухой суп. Добавляли тушёнку или бульонный кубик. Заливали крутым кипятком.

Накрывали крышкой (или газетой) и давали настояться. Перемешивали и ели ложкой, часто по очереди.

4. Кто варил?

  • Дачники, уставшие после посадки картошки.
  • Мужики с рюкзаками и банками.
  • Женщины с хозяйственными сумками, делящие всё "на всех".

Иногда студенты или молодые пары, возвращающиеся с выезда. Это было про выручку, тепло, и — несмотря на бедность — про радость жизни.

Варка супа в электричке — это не столько про гастрономию, сколько про народную изобретательность, умение создавать комфорт в любых условиях и долю беззаботности на фоне непростого быта.

Это миниатюра целой эпохи, где кипяток превращал сухой брикет в горячее блюдо, а вагон — в временную столовую на рельсах. Люди делились последним, говорили тосты над кружками с лапшой и ехали дальше — к своим огородам, домам, мечтам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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