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Солнце в лицо, давление в небо: чем опасна езда в жару и как себя спасти

1:41
Авто

Вождение в жаркую погоду может быть опаснее, чем кажется. Высокая температура не только влияет на самочувствие, но и ухудшает внимание, реакцию и способность быстро принимать решения. Об этом сообщает издание "За рулём" со ссылкой на кардиолога Иосифа Шубитидзе, врача медцентра "Будь Здоров".

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

Внимание на нуле — как при опьянении

По словам специалиста, жара способна воздействовать на организм так же, как и алкоголь. У водителя снижается концентрация, появляются сонливость, усталость, вялость. Всё это напрямую влияет на безопасность на дороге и может стать причиной аварии.

Обезвоживание и судороги — скрытые враги за рулём

Если не поддерживать водный баланс, повышается риск обезвоживания. Это вызывает головные боли, головокружение и раздражительность. Пот с потом выводит из организма соли, а их дефицит — прямой путь к мышечным судорогам. И если такое случится во время движения, последствия могут быть крайне опасными.

Сердечникам и гипертоникам — особое внимание

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями жара особенно опасна. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, а в тяжёлых случаях — инфаркта. Даже если водитель находится внутри автомобиля, под прямыми лучами солнца может начаться перегрев организма и даже солнечный ожог.

Лето за рулём требует не только солнцезащитных очков, но и холодной воды, здорового сердца и внимательности. Простые меры предосторожности могут сохранить здоровье — и жизнь.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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