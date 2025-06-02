Солнце в лицо, давление в небо: чем опасна езда в жару и как себя спасти

Вождение в жаркую погоду может быть опаснее, чем кажется. Высокая температура не только влияет на самочувствие, но и ухудшает внимание, реакцию и способность быстро принимать решения. Об этом сообщает издание "За рулём" со ссылкой на кардиолога Иосифа Шубитидзе, врача медцентра "Будь Здоров".
По словам специалиста, жара способна воздействовать на организм так же, как и алкоголь. У водителя снижается концентрация, появляются сонливость, усталость, вялость. Всё это напрямую влияет на безопасность на дороге и может стать причиной аварии.
Если не поддерживать водный баланс, повышается риск обезвоживания. Это вызывает головные боли, головокружение и раздражительность. Пот с потом выводит из организма соли, а их дефицит — прямой путь к мышечным судорогам. И если такое случится во время движения, последствия могут быть крайне опасными.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями жара особенно опасна. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, а в тяжёлых случаях — инфаркта. Даже если водитель находится внутри автомобиля, под прямыми лучами солнца может начаться перегрев организма и даже солнечный ожог.
Лето за рулём требует не только солнцезащитных очков, но и холодной воды, здорового сердца и внимательности. Простые меры предосторожности могут сохранить здоровье — и жизнь.
Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
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