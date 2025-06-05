Будет можно темнее, но дороже: как изменятся правила тонировки

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В Госдуме рассматривают идею пересмотра требований к тонировке автомобилей. Инициатор законопроекта — депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), который предложил официально разрешить более тёмные плёнки на передних боковых стёклах машин.

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Текущие нормы — не менее 70%

Сейчас законодательство строго: светопропускание лобового и передних боковых стёкол должно быть не ниже 70%. Нарушение карается штрафом в 500 рублей, а водители часто сталкиваются с проверками и предписаниями снять тонировку.

Новое предложение — меньше требований, но выше штрафы

Согласно проекту, допускается использование тонировки при светопропускании не менее 60% от базового уровня, установленного техрегламентом. По расчётам авторов, это соответствует 42% фактического светопропускания. То есть, плёнка может быть заметно темнее, чем сегодня разрешено.

Однако вместе с послаблением — и ужесточение санкций. Нарушение новых норм предлагается наказывать штрафом в 1000 рублей.

Особое внимание — лобовому стеклу

Отдельный пункт касается ветрового стекла. Если оно окажется слишком тёмным — будь то из-за плёнки или других покрытий, — водителю может грозить штраф до 3000 рублей. Причём под ограничение попадут даже прозрачные, но цветные плёнки, если они не соответствуют нормативам.

Авто с тёмными стёклами — привычная картина на дорогах. Новый законопроект может узаконить часть того, что давно существует на практике, но и усилит ответственность для тех, кто перейдёт границу.

Уточнения

Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.



