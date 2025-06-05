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Машина не ломается — её ломают: как водитель сам делает себе ремонт

2:39
Авто

Иногда машина выходит из строя не из-за поломки, а по вине самого владельца. Многие водители, даже не подозревая, ежедневно вредят своему авто. Руководитель направления в "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев рассказал, какие ошибки ускоряют износ машины — и как их избежать.

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

1. Резкий старт на холодном двигателе

Завели мотор — и сразу "в пол"? Это прямой путь к капремонту. Пока масло не распределилось по каналам, детали работают почти всухую. Агрессивная езда в первые минуты — главный враг двигателя.

2. Пустой бак — грязная подача топлива

Езда "на лампочке" заставляет топливный насос втягивать грязь со дна бака. Это приводит к засору фильтра, снижению производительности системы и дорогостоящему ремонту.

3. Перевозка тяжестей — удар по подвеске

Часто загружаете багажник по максимуму или таскаете прицепы? Трансмиссия, подвеска и тормоза изнашиваются быстрее. Особенно в жару и на плохих дорогах.

4. Прыжки через "лежачих" — удар ниже пояса

Некоторые водители уверены: если разогнаться, подвеска "перепрыгнет" лежачий полицейский мягче. Но реальность другая: удары по подвеске и тормозной системе быстро дают о себе знать. Лучше притормозить заранее.

5. Нога на сцеплении — износ без движения

Если вы держите ногу на педали сцепления в пробке или на светофоре — готовьтесь к проблемам. Постоянное давление изнашивает выжимной подшипник и диск сцепления, особенно при пробуксовке.

6. Автомат на уклоне без ручника — это ошибка

Парковка на уклоне "на парковке" без ручного тормоза — вредная привычка. Весь вес машины давит на стопорный механизм АКПП, и в один момент он может просто не выдержать.

7. Неправильное давление и парковка у бордюра

Недокачанные шины "съедают" боковины, перекачанные — центральную часть. Езда по ямам и парковка с наездом на бордюр сбивают развал-схождение, и покрышки изнашиваются неравномерно. Размер колёс — тоже не мелочь: от него зависит и безопасность, и расход, и износ подвески.

А главное — не пренебрегайте техобслуживанием. Чем дольше вы тянете с визитом в сервис, тем дороже окажется ремонт. Иногда спасает простая диагностика — но только если она сделана вовремя.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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