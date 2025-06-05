Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядишь как с обложки — и всё из-за цвета: три летних оттенка, которые делают образ живым
Машина не ломается — её ломают: как водитель сам делает себе ремонт
За кулисами скандала: почему Долли Партон отказалась от сотрудничества с Меган Маркл?
Минское Динамо подписало канадца — вот зачем этот вратарь ему нужен
Задремал под стук колёс: магия поездов СССР, которую мы больше не вернём
Это не привязанность: навязчивое лизание ног может быть тревожным сигналом
От разводов до блеска: как очистить окна и зеркала с максимальной эффективностью
Планета замедляет ход: что произошло с Ураном, который миллионы лет вращался без изменений
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней

Жаль, ведь старались: машины, чей внешний вид не переживёт моду

Авто

Есть автомобили, внешний вид которых не стареет десятилетиями. Классика вроде Niva Legend, Mercedes G-класса, оригинального Mini или первого Mustang остаётся узнаваемой и уважаемой. Но в мире автодизайна есть и другая сторона — модели, чей облик быстро теряет актуальность.

BMW X6
Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X6

Американское издание Jalopnik составило список машин, дизайн которых, по мнению авторов, устареет уже в ближайшие несколько лет.

Купе-кроссоверы под ударом

Одними из первых в списке оказались так называемые купеобразные кроссоверы. По мнению авторов Jalopnik, мода на них стремительно идёт на спад. Внешность BMW X6, Mercedes-Benz GLC Coupe и Maybach GLS уже сегодня вызывает споры — а через пару лет может казаться откровенно устаревшей.

Tesla теряет уникальность

Когда-то электрокары Tesla казались футуристичными, но сегодня они выглядят всё более однообразно и невыразительно. Jalopnik считает, что все модели Tesla быстро утратят дизайнерскую "свежесть", особенно на фоне растущей конкуренции и новых решений в сегменте электромобилей.

Лидеры продаж — но не стиля

В перечне оказались и массовые модели: Toyota в актуальном дизайне, кроссоверы Kia и Hyundai, а также Mitsubishi Eclipse Cross и Lexus TX. Их внешность, по мнению издания, слишком универсальна и быстро "стареет".

Пикапы и "кислотная" мода

Американские пикапы тоже под угрозой. Chevrolet Silverado и RAM с брутальными решётками радиатора и вычурными деталями теряют популярность у более молодой аудитории. А ещё - подсветка логотипов и неокрашенный пластиковый обвес: эти элементы, по мнению авторов, уйдут в прошлое вместе с нынешней модной волной.

Вопрос стиля — это вопрос времени. И некоторые модели, какими бы новыми они ни казались сегодня, уже завтра могут выглядеть как пережитки вчерашнего дня.

Уточнения

Mini — марка малолитражных автомобилей, разработанная в Великобритании компанией British Motor Corporation в 1958 году и выпускавшаяся различными автомобильными объединениями и холдингами до 2000 года. В 1994 году в составе Rover Group продана концерну BMW. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Авто
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Домашние животные
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Киев и Запад в панике: Владимир Путин намекнул на смену власти на Украине Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Последние материалы
За кулисами скандала: почему Долли Партон отказалась от сотрудничества с Меган Маркл?
Минское Динамо подписало канадца — вот зачем этот вратарь ему нужен
Задремал под стук колёс: магия поездов СССР, которую мы больше не вернём
Это не привязанность: навязчивое лизание ног может быть тревожным сигналом
От разводов до блеска: как очистить окна и зеркала с максимальной эффективностью
Планета замедляет ход: что произошло с Ураном, который миллионы лет вращался без изменений
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Минфин РФ резко изменил стратегию: золото и доллары теперь не в фаворе
Секрет мягкой и хрустящей выпечки: добавьте всего ложку — и ваше тесто преобразится
Строки из собственной песни: какой секретный девиз Наташа Королёва пронесла через всю свою жизнь?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.