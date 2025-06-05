Жаль, ведь старались: машины, чей внешний вид не переживёт моду

Есть автомобили, внешний вид которых не стареет десятилетиями. Классика вроде Niva Legend, Mercedes G-класса, оригинального Mini или первого Mustang остаётся узнаваемой и уважаемой. Но в мире автодизайна есть и другая сторона — модели, чей облик быстро теряет актуальность.

Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X6

Американское издание Jalopnik составило список машин, дизайн которых, по мнению авторов, устареет уже в ближайшие несколько лет.

Купе-кроссоверы под ударом

Одними из первых в списке оказались так называемые купеобразные кроссоверы. По мнению авторов Jalopnik, мода на них стремительно идёт на спад. Внешность BMW X6, Mercedes-Benz GLC Coupe и Maybach GLS уже сегодня вызывает споры — а через пару лет может казаться откровенно устаревшей.

Tesla теряет уникальность

Когда-то электрокары Tesla казались футуристичными, но сегодня они выглядят всё более однообразно и невыразительно. Jalopnik считает, что все модели Tesla быстро утратят дизайнерскую "свежесть", особенно на фоне растущей конкуренции и новых решений в сегменте электромобилей.

Лидеры продаж — но не стиля

В перечне оказались и массовые модели: Toyota в актуальном дизайне, кроссоверы Kia и Hyundai, а также Mitsubishi Eclipse Cross и Lexus TX. Их внешность, по мнению издания, слишком универсальна и быстро "стареет".

Пикапы и "кислотная" мода

Американские пикапы тоже под угрозой. Chevrolet Silverado и RAM с брутальными решётками радиатора и вычурными деталями теряют популярность у более молодой аудитории. А ещё - подсветка логотипов и неокрашенный пластиковый обвес: эти элементы, по мнению авторов, уйдут в прошлое вместе с нынешней модной волной.

Вопрос стиля — это вопрос времени. И некоторые модели, какими бы новыми они ни казались сегодня, уже завтра могут выглядеть как пережитки вчерашнего дня.

Уточнения

Mini — марка малолитражных автомобилей, разработанная в Великобритании компанией British Motor Corporation в 1958 году и выпускавшаяся различными автомобильными объединениями и холдингами до 2000 года. В 1994 году в составе Rover Group продана концерну BMW.

