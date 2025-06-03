Завели дикого леопарда вместо котика: какие породы сносят крышу и мебель

Домашние кошки бывают разными: кто-то мурчит на руках, кто-то живёт сам по себе. Но есть и такие, кто способен в два прыжка перевернуть квартиру и напугать взрослого. Особенно опасны они для детей — не из-за злобы, а из-за особенностей характера и природных инстинктов.
Всё дело в сочетании факторов:
Гены. У гибридов — один родитель ласковый, другой из джунглей.
Воспитание. Обиженный в детстве кот не будет доверять.
Среда. Заперли активную кошку в коробке — получите фейерверк по шторам.
Здоровье. Больное животное ведёт себя иначе — и это не его вина.
Часто дело не в породе, а в условиях содержания и отношении к питомцу.
Саванна. Потомок сервала. Прыгает на три метра, открывает двери, скучает без внимания и требует пространство.
Чаузи. Гибрид с камышовым котом. Территориальный, скучать не любит, может снести с полки всё - и с настроением, и без.
Бенгал. Красавец с леопардовыми пятнами. Активен, шумен, любит воду и охоту. Не играть — значит терпеть разрушения.
Сиамская кошка. Умна, ревнива, привязывается к одному человеку. Если обделить вниманием — может мстить.
Абиссинская. Активна до старости. Если ребёнок начнёт хватать — когти в ход. Хороша для воспитанных и терпеливых.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?