Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
Хотите спасти диван от когтей? Этот аромат заставит кота передумать
Нарастила ногти, подколола губы — и ушла в 2013-й: что выглядит устаревшим в 2025
Отель, где пересекались судьбы: знаменитости и исторические моменты в Waldorf Astoria
Терпение Трампа лопнуло: Вашингтон готов к резким шагам по Украине
Уши, трахеи и рубец: правда о собачьих лакомствах, которую скрывают упаковки
Двойной скандал: Mia Boyka призвали к отмене за жест про китайцев после инцидента с ребёнком в Надыме
ROLF запускает зелёное моторное масло — и это не просто эффектный ход

Завели дикого леопарда вместо котика: какие породы сносят крышу и мебель

1:43
Авто

Домашние кошки бывают разными: кто-то мурчит на руках, кто-то живёт сам по себе. Но есть и такие, кто способен в два прыжка перевернуть квартиру и напугать взрослого. Особенно опасны они для детей — не из-за злобы, а из-за особенностей характера и природных инстинктов.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Почему кошка одной породы ведёт себя как ангел, а другая — как ураган

Всё дело в сочетании факторов:

  • Гены. У гибридов — один родитель ласковый, другой из джунглей.

  • Воспитание. Обиженный в детстве кот не будет доверять.

  • Среда. Заперли активную кошку в коробке — получите фейерверк по шторам.

  • Здоровье. Больное животное ведёт себя иначе — и это не его вина.

Часто дело не в породе, а в условиях содержания и отношении к питомцу.

Осторожно: кошки-торнадо

  1. Саванна. Потомок сервала. Прыгает на три метра, открывает двери, скучает без внимания и требует пространство.

  2. Чаузи. Гибрид с камышовым котом. Территориальный, скучать не любит, может снести с полки всё - и с настроением, и без.

  3. Бенгал. Красавец с леопардовыми пятнами. Активен, шумен, любит воду и охоту. Не играть — значит терпеть разрушения.

Не гибриды, но характер — огонь

  1. Сиамская кошка. Умна, ревнива, привязывается к одному человеку. Если обделить вниманием — может мстить.

  2. Абиссинская. Активна до старости. Если ребёнок начнёт хватать — когти в ход. Хороша для воспитанных и терпеливых.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать
Наука и техника
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать Аудио 
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью
Еда и рецепты
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были
Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает
Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом
Глава АвтоВАЗа видит основания для индексации цен
Теперь нельзя просто уступить: как по новым правилам нужно реагировать на спецсигналы
Тайный режим стиралки: запускается за 3 секунды, экономит тысячи рублей
Иллюзия "шарик идёт вверх": как работает трюк, который кажется невозможным
Завели дикого леопарда вместо котика: какие породы сносят крышу и мебель
Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин
Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.