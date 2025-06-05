Кузов не прощает ошибок: мелочи, которые превращают блестящий авто в матовый кошмар

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Экономия на мойках и детейлинге кажется разумной — до тех пор, пока лакокрасочное покрытие не теряет блеск, мутнеет и начинает трескаться. По словам Александра Смита, владельца сети премиальных детейлинг-центров CarBase, большинство автовладельцев сами того не замечая, шаг за шагом разрушают кузов собственной машины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Полировка авто

1. Бытовая химия — враг лаку

Обычные моющие средства, вроде гелей для посуды и стиральных порошков, содержат агрессивные щёлочи и ПАВы. Они разрушают защитный слой краски, делая его матовым и уязвимым для коррозии. Решение простое — автошампуни с нейтральным pH, созданные специально для кузова.

2. Жёсткие губки и пасты — царапины своими руками

Пытаясь оттереть въевшуюся грязь, владельцы часто берутся за абразивы. Это путь к микротрещинам и потере блеска. Лучше использовать мягкие материалы и бесконтактные очистители, а полировку доверять профессионалам.

3. Щётка для снега — зима, которая оставляет след

Даже "мягкая" щетина в тандеме с частичками льда и песка действует как наждак. Особенно это заметно на тёмных автомобилях — паутина царапин проявляется уже после пары зим.

4. Полировка по грязи — способ втереть песок в краску

Наносить полироль на немытую или плохо очищенную поверхность — ошибка. Грязь превращается в абразив, повреждая покрытие ещё больше. Сначала — тщательная мойка и обезжиривание.

5. Глубокие царапины: не место для самодеятельности

Удалить повреждение без оборудования и навыков — почти невозможно. Ошибки ведут к снятию слоя лака и необходимости полной перекраски детали.

6. Химия с кислотой — коррозия в будущем

Средства с кислотами быстро разъедают верхний слой лака. На первый взгляд кажется, что пятно исчезло, но позже появляются обесцвеченные участки, а затем — ржавчина.

7. Жара и защитные составы — несовместимы

Наносить керамику или воск на разогретый кузов — значит испортить результат. Защита не впитывается, высыхает неравномерно и оставляет пятна.

Ошибки ухода часто стоят дороже, чем профессиональная обработка. Прежде чем браться за губку и тряпку, подумайте, во сколько вам обойдётся новый слой лака.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Распространены безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.

