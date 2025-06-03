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Секрет дальнобойщика: зачем они годами игнорируют водительскую дверь

Авто

Многие удивляются, глядя, как опытный дальнобойщик забирается в кабину не через водительскую дверь, а через пассажирскую. Кажется странным — но у такого поведения сразу несколько логичных причин. Это не прихоть, а выработанная годами система.

Грузовик
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовик

Почему не через водительскую

1. Меньше риска на парковке.

На тесных стоянках и заправках водительская дверь может быть заблокирована — рядом могут стоять другие машины, столбы, заборы. Пассажирская сторона часто остаётся свободной.

2. Проще и быстрее.

В кабинах с высоким полом и спальным местом удобнее забираться с пассажирской стороны — не нужно протискиваться между рулём и стойкой двери. Особенно это актуально для крупных водителей.

3. Безопасность — прежде всего.

При выезде на трассу водительская дверь оказывается на проезжей части. Открывать её рискованно — можно попасть под поток машин. А вот пассажирская сторона выходит на обочину, и это куда безопаснее.

Привычка, которая экономит и бережёт

4. Чисто там, где не ступали ботинки.

Входя через пассажирскую дверь, грязь оседает на коврике рядом, а водительская зона остаётся чистой и сухой.

Педали должны быть сухими — если ноги проскальзывают, это может привести к аварии.
Один коврик вытряхнуть проще, чем два — и дешевле, если делать химчистку.

5. Так спокойнее.

На небезопасных стоянках водительская дверь часто закрыта на ключ снаружи. Войти можно только через пассажирскую. Это дополнительная защита от угона.

6. Кодекс водителя.

Многие дальнобойщики заходят в кабину именно так по привычке — это негласный "кодекс своего". Увидел, как человек забирается — сразу понятно: не новичок.

7. И просто удобно.

На длительных маршрутах водитель часто ночует в кабине. Просыпается, вылезает — и делает это с пассажирской стороны по инерции.

Уточнения

Дальнобо́йщик — просторечное название профессии водителей грузовых автомобилей, занимающихся грузоперевозками на большие расстояния.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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