Лучшая техника для бездорожья: проверенные модели 2025 года

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Если хочется свободы, драйва и уверенности в любых условиях — не обойтись без надёжного квадроцикла. Но и задачи у всех разные: кто-то ищет транспорт до глухого озера, а кто-то — мощную машину для гонок по грязи. Мы собрали модели для разных сценариев — от охоты до спорта, от китайского AODES до премиального Can-Am.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Квадроцикл

Для поездок на рыбалку и охоту

Если маршрут несложный — подойдёт классический ATV, например:

Can-Am Outlander Max XT 700 — универсальный вариант с дифференциалом Visco-4Lok QE, усилителем руля, лебёдкой и сиденьем для второго пассажира.

AODES Workcross 1000-3 HV — трёхместная модель с закрытой кабиной и отоплением. Сюда спокойно помещается снаряжение, а в холод и сырость ехать комфортно.

Для длительных путешествий

Туринг на квадроцикле — это когда хочется исследовать природу без ограничений.

Can-Am Commander XT 1000R — топовый двухместный вариант с надёжным мотором на 100 л. с., мощной подвеской и вместительным кузовом на 272 кг.

AODES Pathcross MAX 650 26J — компактнее и доступнее, но с усилителем руля, светодиодной оптикой, багажниками и удобным сиденьем для напарника.

Для перевозки грузов

Тут важны тяга, кузов и надёжность.

Can-Am Traxter 6x6 DPS HD10 — шестиколёсный монстр с самосвальным кузовом и тяговым двигателем HD10. Тянет до 1360 кг.

AODES Desertcross 1000-3 HVAC — трёхместный аналог с кондиционером, тёплой кабиной и прочным кузовом для стройки или фермерских дел.

Для грязевых покатушек

Где обычная техника вязнет, эти модели прорвутся с ветерком.

Can-Am Renegade X MR 1000R — одноместный квадрик с шноркелем, бедлоками и Visco-4Lok. Лёгкий, злой, готов к экстремальному оффроуду.

AODES Pathcross 1000 MUD PRO — с шноркелями, спортивной подвеской и зубастыми шинами. Ездит, где другие сдаются.

Для спорта

Тут всё решают подвеска и мощность.

Can-Am Maverick R X rs DCT — 240 л. с., Smart-Shox, автоматическая блокировка и полное оснащение. Это лидер гонок.

AODES Sportcross 1000 LT-2 — хорошая альтернатива: регулируемые амортизаторы, клиренс 457 мм, кузов на 300 кг и защита снизу.

Хороший квадроцикл легко обслуживать — для ремонта или замены расходников достаточно обратиться к ближайшему дилеру/

Уточнения

Квадроцикл (от лат. quadru- «четырёх-» и др.-греч. κύκλος «круг») — транспортное средство с четырьмя колёсами.

