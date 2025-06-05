На градуснике +30, а под капотом — вулкан: летние ошибки, которые ломают двигатель

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С приходом лета автомобиль сталкивается с новыми испытаниями: жара, пыль, растительная пыльца и даже насекомые могут навредить не меньше, чем зимние реагенты. Чтобы сохранить технику в порядке, водителям стоит уделить особое внимание сезонному уходу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шляпа в машине

Начните с фильтров

Специалисты напоминают: после зимы салонный и воздушный фильтры часто оказываются забитыми грязью, реагентами и пылью. Летом к этому добавляется песчано-пыльная взвесь, которая ещё быстрее снижает эффективность фильтрующих элементов. Решение простое — замена фильтров или полное техническое обслуживание.

Радиатору — чистую жизнь

"Можно и радиатор промыть. Тем более если конструкция несложная и вы готовы снять его самостоятельно. Удалить грязь, камни, дорожные реагенты напором воды, замочить в растворе с моющими средствами минут на 10-15, тщательно просушить — и готово!" — советует директор одной из столичных СТО Владимир Марков.

Грязный радиатор снижает эффективность охлаждения двигателя. А в летнюю жару перегрев мотора — это не гипотетическая угроза, а вполне реальный риск, особенно в пробках.

Не забудьте про охлаждение и кондиционер

Ещё один важный шаг — проверка уровня охлаждающей жидкости. Со временем она испаряется, а летом расход может увеличиться. Недостаток антифриза приводит к перегреву двигателя и сбоям в его работе.

Также стоит обратить внимание на кондиционер: если воздух в салоне стал поступать слабее или хуже охлаждается, вероятнее всего, система нуждается в дозаправке фреоном.

Летний уход за машиной — это не прихоть, а необходимость. Своевременные мелочи могут спасти от серьёзных поломок и неприятных трат в самый неподходящий момент.

Уточнения

Капо́т — деталь кузова автомобиля. В узком смысле — крышка двигательного отсека автомобиля. В широком — сам двигательный отсек, или часть кузова, в которой он размещён.

