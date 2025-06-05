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Бензобак может превратиться в гранату — сигнал, который водители игнорируют летом

2:02
Авто

Обычная заправка может закончиться неприятным сюрпризом — при открытии крышки бензобака в жару раздаётся громкое "пшшш", а иногда наружу вырываются брызги топлива. Многие водители не обращают на это внимания, но именно в этом — главная ошибка.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Лето и давление: опасное сочетание

Высокие температуры делают бензин особенно летучим. В закрытом баке образуются пары, которые увеличивают внутреннее давление. В идеале, система улавливания паров (EVAP) должна направить эти испарения обратно в двигатель, где они сгорают. Это снижает вредные выбросы и делает работу двигателя эффективнее.

Canister-клапан: маленькая деталь с большой ответственностью

Основной элемент системы EVAP — клапан адсорбера, также известный как canister. Он должен своевременно открываться, чтобы пары бензина поступали в двигатель. Но если он засорился или сломался, давление в баке начинает стремительно расти. Именно тогда и происходит характерный выброс воздуха или даже топлива при открытии крышки.

Без лампочек и предупреждений

Главная проблема — вы не увидите никаких сигналов на приборной панели. Машина никак не подскажет, что с топливной системой что-то не так. Водитель может долго не замечать неполадку, пока не произойдёт нечто серьёзное: поломка системы, утечка бензина или даже возгорание.

Не игнорируйте "пшик" — это не просто звук

Если при заправке вы слышите громкий свист, шипение или замечаете капли топлива — не стоит откладывать диагностику. Проверка клапана canister и всей системы EVAP займёт немного времени, но поможет избежать серьёзных проблем.

Лучше потратить полчаса в сервисе, чем застрять на обочине с задымлённым мотором или испорченным баком. Машина "говорит" с вами даже через такие мелочи — просто научитесь её слушать.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. Также топливные баки (ёмкости) для дизельного топлива используются в системах автономного отопления — для обеспечения топливом дизельных отопительных котлов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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