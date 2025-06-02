Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 признаков, что вы не зря пошли в зал: тело всё расскажет само
Один раз хватит: 12 шедевров, которые слишком длинные для повторного просмотра
Металл из будущего и тела без тлена: находки, которые пугают археологов
Всего одна деталь — и ваши руки станут сильнее за пару недель
Неожиданный комплимент: певица Азиза раскрыла имя ангела российского шоу-бизнеса
Цифровые ловушки: как привычки современного человека ускоряют старение мозга
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Биологическое бессмертие существует: доказательство прячется в тёплых морях
Земля стала рыхлой и плодородной сама собой — всё благодаря одной хитрой посадке

Топ-5 самых мощных легковых автомобилей всех времён

3:04
Авто

Сила — это язык, который автомобили говорят без слов.

Lotus Evija X
Фото: commons.wikimedia.org by David Merrett from Daventry, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lotus Evija X

За последние десятилетия производители по всему миру соревновались в создании настоящих монстров с допуском на дороги. В этом рейтинге — не концепты и не трековые гиперкары, а реальные серийные легковушки, способные поставить под сомнение законы физики.

5 место — Bugatti Veyron Super Sport (1200 л. с.)

Годы производства: 2010-2015. Двигатель: 8.0 W16 Quad Turbo. Максимальная скорость: 431 км/ч (официально зафиксированная).

Этот автомобиль стал настоящим символом "конца нулевых" и эпохи автомобильного гиперлуксa. При массе в 1,9 тонны Veyron Super Sport предлагал фантастическое ускорение и стабильность на запредельных скоростях.

4 место — Dodge Challenger SRT Demon 170 (1039 л. с.)

Год: 2023. Двигатель: 6.2 V8 Supercharged (на топливе E85). Разгон 0-100 км/ч: ~1,7 сек (при идеальных условиях).

Самый мощный легковой маслкар в истории. Этот Dodge — не просто мускул, это уличный драгстер с легальным VIN-кодом. На спиртовом топливе он выдает свыше 1000 сил и может ехать "на задних колёсах" со старта.

3 место — Hennessey Venom F5 (1817 л. с.)

Годы: с 2021. Двигатель: 6.6 V8 Twin-Turbo "Fury". Теоретическая скорость: более 480 км/ч (неофициально).

Сделан в США для борьбы с Bugatti и Koenigsegg. Вес — всего 1360 кг, мотор — ручной сборки. Хотя Venom F5 не везде легален на дорогах, он сертифицирован как легковой, и выпускается в ограниченной серии.

2 место — Koenigsegg Jesko Absolut (1600+ л. с.)

С 2023. Двигатель: 5.0 V8 Twin-Turbo. Максимальная цель: более 500 км/ч.

Абсолютный рекордсмен по аэродинамике и инженерному безумию. Jesko создан не ради дракрейсинга, а ради самой идеи скорости. На E85 этот гиперкар развивает свыше 1600 сил, и теоретически может стать самым быстрым автомобилем в истории.

1 место — Lotus Evija X (2014 л. с., полностью электрический)

Концепция с 2023. Электроустановка: 4 мотора, полный привод. Ожидаемый разгон: <2 сек до 100 км/ч.

Хотя это пока ограниченная серия и не в каждом варианте допущена на дороги, Evija X — один из самых мощных серийных автомобилей, допущенных к регистрации. Суммарная мощность в 2000+ л. с. делает его вершиной электрических легковушек нового времени.

От турбированных V8 до четырёх электромоторов — гонка мощности не останавливается. Сегодня легковые автомобили с мощностью 1000+ л. с. стали реальностью, а не сказкой из мира треков и кино.

При этом каждый из представленных автомобилей — не просто набор цифр, а инженерное заявление, вызов гравитации и одновременно пример того, на что способна страсть к скорости.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Наука и техника
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы Аудио 
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Домашние животные
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Горькое отрезвление. На Украине паника: её судьба решится уже в ближайшие дни Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
Один раз хватит: 12 шедевров, которые слишком длинные для повторного просмотра
Топ-5 самых мощных легковых автомобилей всех времён
Металл из будущего и тела без тлена: находки, которые пугают археологов
Всего одна деталь — и ваши руки станут сильнее за пару недель
Неожиданный комплимент: певица Азиза раскрыла имя ангела российского шоу-бизнеса
Цифровые ловушки: как привычки современного человека ускоряют старение мозга
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Биологическое бессмертие существует: доказательство прячется в тёплых морях
Земля стала рыхлой и плодородной сама собой — всё благодаря одной хитрой посадке
Простые и вкусные: бургеры, которые можно готовить хоть каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.